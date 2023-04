Un pomeriggio di festa, in cui celebrare il ritorno alla vita di uno dei luoghi storici del paese. Sabato in tanti si sono radunati in Villa Stucchi a Cavenago, dove è stata ufficialmente inaugurata la parte estiva del nuovo centro socio-ricreativo, battezzata "Giardino di Peter Pan"

Cavenago: taglio del nastro per il "Giardino di Peter Pan"

La struttura, aperta lo scorso ottobre grazie alla riqualificazione dello storico stabile di via Gramsci e divenuta una sorta di "casa delle associazioni" del territorio, diventerà ancor di più un luogo di aggregazione per cavenaghesi di tutte le età. Un occhio di riguardo sarà rivolto agli anziani, che potranno usufruire del giardino e dei locali della splendida villa per giocare a carte, leggere un libro o, semplicemente, fare quattro chiacchierare in compagnia.

Il ruolo dei volontari

A gestire le attività di Villa Stucchi saranno i volontari dell’associazione "Duca" (capitanati da Gianni Calloni e Savino Datteo), che negli ultimi mesi hanno affiancato l’Amministrazione comunale nel rilancio della struttura.

"Non possiamo che ringraziarli per tutto quello che hanno fatto e per aver creduto in questo sogno - ha spiegato sabato pomeriggio il sindaco di Cavenago Davide Fumagalli - Hanno fatto delle rinunce alla loro quotidianità per offrire il loro tempo al rilancio di questa struttura".

"Riconsegniamo ai cittadini uno spazio storico"

Tanta la soddisfazione espressa dal primo cittadino:

"Sono davvero molto orgoglioso, oggi riconsegniamo definitivamente alla cittadinanza uno spazio storico: ora non vedremo più sulle panchine i soliti “mascalzoni” che si erano impadroniti di questo parco, ma ci sarà spazio per tutte quelle persone che vorranno divertirsi e trascorrere del tempo insieme".

Il pomeriggio di sabato è stato anche l’occasione per annunciare il nuovo nome del centro socio-ricreativo, che si chiamerà appunto "Il Giardino di Peter Pan", con il logo che è stato scelto e votato proprio dai presenti intervenuti nel pomeriggio di sabato