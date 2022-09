C'è anche una giovane di Lesmo tra coloro che il prossimo 3 ottobre vincitori del premio Beato Talamoni, massima onorificenza concessa dalla Provincia di Monza e Brianza: si tratta di Federica Sala, campionessa internazionale di nuoto.

C'è anche una giovane campionessa lesmese tra i vincitori del premio Beato Talamoni

A darne comunicazione è stato direttamente il sindaco Francesco Montorio, che ha voluto essere il primo a congratularsi con la propria concittadina non appena ricevuta notizia dagli organi provinciali. Federica Sala, classe 1993, è una vera e propria stella del mondo del nuoto artistico. La sincronetta è reduce da una stagione straordinaria, culminata con la partecipazione agli Europei di specialità disputatisi a Roma durante l'estate: un'esperienza dalla quale ha fatto ritorno a Lesmo con diverse medaglie al collo.

Una carriera da incorniciare

Una passione e una disciplina che partono da lontano per la giovane brianzola, la cui prima esperienza in acqua risale a quando era molto piccola e frequentava un semplice corso di nuoto come lei stesso ci ha raccontato nel corso dell'ultima intervista dopo l'esperienza europea:

"Il mio allenatore di allora aveva un piccolo gruppo di nuoto artistico, e mi sono aggregata per curiosità». Senza mai più lasciarlo, si potrebbe aggiungere, con la crescita fino al 2015 nel Sincro Seregno, e poi la decisione di «cambiare un po’ vita, spostandomi a Savona dove tuttora ho la società sportiva".

L’ingresso in Nazionale non si è fatto attendere, prima nella formazione giovanile e poi in quella assoluta, dove Federica è sicuramente una veterana con i suoi 10 anni di presenze. Tantissimi i successi, i titoli e le medaglie non si contano tra Mondiali, Olimpiadi ed Europei. Una carriera da incorniciare e ora, al suo già ricco palmares, Federica potrà aggiungere anche il Talamoni, premio che la Provincia consegna a a quanti si sono distinti nel mondo dell’impresa, cultura, arte, impegno sociale e sportivo, dando lustro e visibilità al territorio provinciale.

"Una bella storia di sport e un esempio per tutti"

Grande soddisfazione, ovviamente, da parte dell'Amministrazione comunale di Lesmo che, attraverso l'assessore Sara Dossola, aveva proposto la candidatura di Federica al prestigioso riconoscimento.