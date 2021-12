C'è chi ruba anche le offerte per i cani soli e malati

Un gesto vile, compiuto ai danni di chi non si può difendere.

Nei giorni scorsi ignoti hanno sottratto dallo studio veterinario Magni-Biffi di Vimercate il salvadanaio allestito dall’associazione «Second Chance-Rescue Dog» per raccogliere offerte in vista dell’Inverno.

"Avevamo posizionato questo salvadanaio con la speranza di ricevere un aiuto dai tanti amanti degli animali di Vimercate, ma non solo - spiega la responsabile di “Second Chance” Cristiana Passoni - Per noi le offerte sono fondamentali per concretizzare tutta una serie di iniziative. In primis l’acquisto di un importante quantitativo di ghiaia da inserire nei box che ospitano i nostri cani: con l’arrivo delle basse temperature il terreno si ghiaccia, quindi vorremmo offrire loro la possibilità di riposare sulla ghiaia"