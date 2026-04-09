“C’è posto per te”, un pomeriggio di festa con le famiglie. Sabato 11 aprile in Villa Brivio il primo grande evento del 2026 del Coordinamento Pedagogico Territoriale dell’Ambito di Desio

Attività e laboratori

Sarà un pomeriggio di festa, un momento significativo per valorizzare quasi tre anni di lavoro condiviso e di costruzione di una rete solida territoriale di servizi per l’infanzia. Un calendario ricco di laboratori – tra attività grafico-espressive, motorie, di costruzione e manipolazione – l’espressione concreta di un percorso formativo trasversale, capace di integrare competenze, esperienze e relazioni, generando valore per l’intera comunità educativa per i bimbi da 0 a 6 anni.

CPT dell’Ambito di Desio

, l’organismo di governance educativa che mette in rete i servizi per l’infanzia presenti sul territorio di 7 Comuni brianzoli (Desio in qualità di capofila, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo), quest’anno si terrà l’11 aprile, dalle 14.30 alle 17.00, nella splendida cornice del parco di Villa Brivio a ‘C’è posto per te’, il primo grande evento del 2026 organizzato e promosso dal Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) dell’Ambito di Desiol’organismo di governance educativa che mette in rete i servizi per l’infanzia presenti sul territorio di 7 Comuni brianzoli (Desio in qualità di capofila, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo), quest’anno si terrà l’11 aprile, dalle 14.30 alle 17.00, nella splendida cornice del parco di Villa Brivio a Nova Milanese

Visione condivisa di comunità educante

“Sarà un momento di apertura e restituzione alla cittadinanza del corposo e capillare lavoro del Coordinamento Pedagogico Territoriale – spiega Tamara Novati, Presidente del Coordinamento pedagogico territoriale dell’ambito di Desio – volto a rafforzare l’integrazione tra servizi per l’infanzia e a promuovere, attraverso il consolidamento di una stretta rete di persone, una visione condivisa di comunità educante. Il frutto di un’attività fatta di incontri tecnici e politici, di scambi di buone pratiche, rafforzamento di competenze, qualità nei percorsi formativi su impulso di una cabina di regia che ha svolto con convincimento il suo compito strategico e di visione”.

I numeri del CPT

Basta citare solo alcuni numeri per comprendere l’entità e la portata di questo percorso che è soprattutto un modo nuovo di pensare e gestire i servizi per l’infanzia: una rete che coinvolge 7 Comuni, 80 servizi educativi (31 Nidi privati, 10 Nidi comunali, 24 Scuole dell’Infanzia statali e 15 paritarie), oltre 700 tra operatori, insegnanti e educatori, 60 coordinatrici.

Si avvale del supporto scientifico di due università lombarde di prestigio come l’Università Cattolica di Milano, e nello specifico il Centro delle Relazioni Interculturali RELINT, diretto dal Prof. Silvio Premoli, che ha supportato la nascita del CPT nel processo di costituzione prima e nella formazione delle coordinatrici pedagogiche poi, e l’Università Milano Bicocca nell’affiancamento, da settembre 2025, di circa 350 tra educatori e insegnanti in percorsi formativi, di scambio ed integrazione reale tra Asili Nido e Scuole dell’Infanzia.

Comitato Locale Zerosei

E’ l’espressione di una stretta ed eterogenea rappresentanza territoriale – il Comitato Locale Zerosei – composto dal Presidente del Coordinamento pedagogico territoriale, 3 rappresentanti politici dei Comuni (designati dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale); 4 rappresentanti dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia (uno per ciascuna delle tipologie dei servizi 0-6 anni), 4 rappresentanti dei genitori/associazioni di genitori, uno per ciascuna delle tipologie dei servizi 0-6 anni. Un investimento strutturato che si è tradotto in questi anni in decine di tavoli di lavoro periodici, momenti formativi comuni e azioni coordinate, con l’obiettivo di garantire maggiore qualità, coerenza e continuità educativa trasversale a tutto il territorio.

Incontro e confronto

“Si tratta di un grande grande numero di persone che stanno lavorando e promuovendo la costruzione di un’identità pedagogica di Ambito – commenta Agata Dalò, Presidente dell’Assemblea dei Sindaci – Un obiettivo politico ambizioso che non potrebbe tradursi in realtà senza l’apporto di tutte le parti coinvolte. Un ringraziamento particolare va ai Dirigenti Scolastici senza la cui collaborazione il progetto non potrebbe essere elaborato! Questo evento vuole essere un momento di incontro e confronto tra le diverse realtà e anche, e soprattutto, l’opportunità per meglio esplicitare le funzioni del CPT e le sue ricadute sul sistema educativo della prima infanzia che si ritiene essere di primaria formazione per i cittadini di domani! In qualità di Presidente dell’Ambito territoriale di Desio ringrazio innanzitutto l’Amministrazione Comunale di Nova Milanese per l’ospitalità e tutti quanti si sono adoperati per l’organizzazione di questa giornata insieme, ben consapevoli delle difficoltà e delle complessità implicite”.

Impegno che dura da tre anni

“Come Comune Capofila, avvertiamo la profonda responsabilità e l’orgoglio di guidare un percorso che non parla solo di numeri, ma di volti, di crescita e di futuro – dichiara l’Assessore alle Politiche dell’Infanzia Jenny Arienti – Questo evento è il cuore pulsante di un impegno che dura da tre anni: un lavoro intenso per unire e amalgamare i singoli servizi e costruire un’unica, grande comunità educante. E’ un obiettivo ambizioso quello di avere un territorio dove ogni bambino, a prescindere dal nido o dalla scuola che frequenta, possa godere della stessa qualità educativa, ma questa è la direzione in cui vogliamo andare. ‘C’è posto per te’ non è solo il titolo di una festa, ma la nostra promessa alle famiglie: uno spazio di ascolto, accoglienza e competenza che non le lascia mai sole nel delicato compito di veder crescere i propri figli”.

Un lavoro condiviso

“Siamo orgogliosi di ospitare a Nova Milanese questo evento che rappresenta molto più di un appuntamento aperto alla cittadinanza: è la testimonianza concreta di un lavoro condiviso che, giorno dopo giorno, ha costruito una rete educativa solida, capace di mettere al centro i bambini e le loro famiglie – aggiunge Savina Frontino, Assessora ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili di Nova Milanese – Come Amministrazione, crediamo fortemente nel valore del CPT che consente di superare logiche frammentate e di promuovere una visione comune, fondata su qualità, inclusione e continuità educativa. Eventi come questo sono un’opportunità e rendono visibile un impegno molto spesso silenzioso e dietro le quinte, ma strategico, rafforzando davvero il legame tra servizi, istituzioni e comunità”.

Outdoor education

La scelta di organizzare attività all’aperto non è casuale, ma rappresenta la naturale evoluzione del percorso formativo sviluppato nel corso di questi mesi, interamente dedicato al tema dell’outdoor education. Un orientamento che ha coinvolto educatori e insegnanti in un lavoro di approfondimento metodologico e sperimentazione sul campo, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi esterni come contesti educativi a tutti gli effetti, capaci di stimolare apprendimento, autonomia e relazione. In questa prospettiva, il parco diventa non solo cornice, ma parte integrante dell’esperienza educativa: un ambiente vivo, ricco di opportunità, in cui bambini e adulti possono esplorare, osservare e costruire conoscenza in modo attivo e partecipato.

Cos’è il CTP

Il Coordinamento Pedagogico Territoriale dell’Ambito di Desio è un organismo che, come indicato dal documento “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di Regione Lombardia, è stabile nel tempo e riunisce i coordinatori dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia esistenti sul territorio (statali, comunali, private, paritarie). Raggruppa i servizi di 7 Comuni (Desio in qualità di capofila, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo) per un totale di 80 servizi coinvolti al tavolo, attraverso il proprio coordinatore pedagogico. E’ lo strumento con cui i Comuni e i servizi educativi della Brianza collaborano per garantire qualità, continuità e innovazione nei servizi dedicati alla prima infanzia

A cosa serve i CTP