C'è un po' di Brianza nel Manifesto del divertimento in sicurezza

Dopo la tragedia di Corinaldo

Raffaele Di Staso, di Cesano Maderno, ha contribuito al progetto nazionale.

C'è anche un cesanese dietro al Manifesto del divertimento in sicurezza che è nato dalla tragedia alla discoteca di Corinaldo.

Il Manifesto del divertimento in sicurezza

Raffaele Di Staso (classe 1994, il più giovane dei consiglieri comunali) è il referente del progetto per ScuolaZoo, la più grande community di studenti in Italia. Cos’è il Manifesto del divertimento in sicurezza? È il prodotto nato dalla voglia di riscatto di un gruppo di ragazzi e genitori che si sono uniti in associazione dopo la tragedia alla discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona, la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, e ha l’obiettivo di coinvolgere le famiglie, i giovani e i gestori dei locali in un percorso capace di promuovere il divertimento in sicurezza. Perché, e questo l'associazione Co.Ge.U. presieduta da Luigina Bucci lo dice chiaro, "per le nuove generazioni divertirsi è un diritto ed ancora di più lo è farlo in modo sicuro e responsabile".

Luoghi sicuri per un divertimento consapevole

"ScuolaZoo affianca Co.Ge.U. fin dal primo momento, e si impegna a diffonde il messaggio del Manifesto ai ragazzi e alle ragazze di tutta Italia - spiega Di Staso - In particolare, abbiamo aiutato l’associazione a stilare il Manifesto". L'obiettivo è far sì che tutti i locali di intrattenimento che organizzano eventi per minori possano diventare luoghi sicuri per un divertimento consapevole, che impegni sia i gestori sia i ragazzi ad un patto di corresponsabilità.

La Giornata nazionale per il divertimento in sicurezza

L’8 dicembre, anniversario della tragedia alla discoteca Lanterna Azzurra in cui persero la vita cinque minorenni e una 39enne nella calca innescata dagli spruzzi di spray al peperoncino, nelle Marche è ormai da due anni la Giornata nazionale per il divertimento in sicurezza. Ora l’obiettivo è arrivare a Roma sui banchi del Parlamento e rendere la Giornata una legge nazionale.

Nella foto: Raffaele Di Staso, a destra, durante la recente presentazione del Manifesto a Sanremo.