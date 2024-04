Cede il manto stradale, via Acquedotto chiusa

Cede il manto stradale a Seveso, operai al lavoro. In via Acquedotto non è stato possibile ripristinare la normale viabilità entro la serata di ieri, mercoledì 3 aprile.

Cede il manto stradale, via Acquedotto a senso unico

A causa di un cedimento del manto stradale dovuto a precedenti interventi sulle condutture dell'acqua, via Acquedotto ieri è stata interdetta al traffico veicolare nel tratto che da corso Garibaldi arriva fino all'intersezione con via Monterosa. Si contava di chiudere l'intervento entro la serata di ieri, ma non è stato possibile.

Operai di BrianzAcque al lavoro

Le squadre di operai di BrianzAcque saranno al lavoro anche oggi. Il doppio senso di circolazione in via Acquedotto non è stato quindi ripristinato. Lo ha comunicato la Polizia Locale. Dal Comune hanno spiegato che "il problema che ha causato il cedimento del manto stradale non è ancora stato risolto, le squadre di operai necessiteranno anche della giornata di oggi, giovedì, per ultimare l'intervento e ricoprire la cavità venutasi a creare". Pertanto, la via resta chiusa in entrambi i sensi di marcia