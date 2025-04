Cede una tubatura e si apre una voragine in strada: succede a Busnago, dove a partire dalla mattinata odierna, mercoledì 9 aprile, i tecnici sono al lavoro per riparare il tratto di carreggiata di via al Campo franato nella serata di ieri.

Cede una tubatura e si apre una voragine in strada

Nessuno, fortunatamente, è rimasto coinvolto nel cedimento della strada. A darne comunicazione è direttamente l'Amministrazione comunale:

"A causa di un importante cedimento del manto stradale, via al Campo è temporaneamente chiusa al traffico, con la sola eccezione dei residenti, nel tratto compreso tra Via Europa e Via San Rocco, nel senso di marcia da Bellusco verso Roncello"

Gli interventi di ripristino della carreggiata proseguiranno nella giornata odierna: al momento, tuttavia, la stessa Amministrazione non è in grado di stimare i relativi tempi di ultimazione.

Modifiche alla viabilità

Come detto, la causa del cedimento sarebbe da ascrivere a una tubatura della rete sottostante. L'intervento di sistemazione è attualmente in corso, ma fino a che l'area di cantiere interesserà la strada verrà istituita una viabilità provvisoria. Si invitano in particolar modo i conducenti dei mezzi pesanti a evitare l’attraversamento ovest-sud del territorio comunale di Busnago, utilizzando la SP2 fino all'incrocio con via Piave come percorso alternativo.