Cedimento del collettore a Lentate: intervengono i tecnici di CAP

A fronte di una segnalazione pervenuta ieri dall’Ufficio tecnico del Comune di Lentate sul Seveso per un cedimento del

manto stradale in via 24 Maggio all’altezza del numero civico 4/6, i tecnici del Gruppo Cap hanno riscontrato un cedimento del collettore che non consente un regolare deflusso verso valle.

Cedimento del collettettore a Lentate: intervengono i tecnici di CAP

Il pronto intervento dei tecnici del è intervenuto immediatamente constatando la necessità di intervenire temporaneamente per abbassare il livello in fognatura ed evitare lo scarico nel fiume Seveso, in attesa di organizzare nei prossimi giorni l’intervento per la sostituzione del tratto ceduto in via definitiva.