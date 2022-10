Venerdì 4 novembre si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, giunta al suo 104° anniversario.

Celebrazioni per il 4 novembre: a Seregno due appuntamenti in programma

Per l'occasione l'Amministrazione comunale di Seregno ha in programma due iniziative. La prima proprio venerdì 4 novembre quando, alle 9, in viale Tiziano, ci sarà un momento di ritrovo per un omaggio al monumento dei Caduti del Ceredo. Alle 9.30 poi la breve cerimonia sarà replicata al monumento dei Caduti di San Carlo.

Domenica 6 nobvembre si segnala alle 9 nella Basilica di San Giuseppe la Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre.

Alle 9.45 è in programma invece un corteo che partirà da via Umberto, dove ci sarà l'alzabandiera, per poi proseguire nelle vie Colombo, Garibaldi, Vincenzo. Seguirà l'omaggio al monumento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto e poi ai monumenti degli Alpini e degli Autieri.

Infine alle 11.20, al cimitero cittadino, l'omaggio all'altare dei Caduti e la scopertura della lapide alla memoria del Milite Ignoto.