L’Assemblea dei Soci di Cem Ambiente, riunita il 29 aprile 2026 nella sede di Cascina Sofia, con la presenza dell’85% dei soci, ha approvato all’unanimità il Bilancio 2025, confermando la solidità economica e finanziaria dell’utility di Cavenago e la capacità di generare valore per i Comuni soci e il territorio.

Cem Ambiente: Corrado Boccoli nuovo presidente del CdA

Nel corso dell’Assemblea si è inoltre proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con la nomina di Corrado Boccoli alla presidenza, a cui spetterà il compito di guidare la società nella fase di sviluppo che l’attende. Boccoli succede dunque ad Alberto Fulgione, prematuramente scomparso a gennaio.

A completare in Cda, la nomina del Consigliere Luigi Dedei, già candidato sindaco a Vignate e uomo di riferimento del Partito democratico dell’Adda Martesana, che affiancherà il neo Presidente Boccoli e la Consigliera in carica Michela Leoni.

Le parole di Boccoli