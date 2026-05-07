L’Assemblea dei Soci di Cem Ambiente, riunita il 29 aprile 2026 nella sede di Cascina Sofia, con la presenza dell’85% dei soci, ha approvato all’unanimità il Bilancio 2025, confermando la solidità economica e finanziaria dell’utility di Cavenago e la capacità di generare valore per i Comuni soci e il territorio.
Cem Ambiente: Corrado Boccoli nuovo presidente del CdA
Nel corso dell’Assemblea si è inoltre proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con la nomina di Corrado Boccoli alla presidenza, a cui spetterà il compito di guidare la società nella fase di sviluppo che l’attende. Boccoli succede dunque ad Alberto Fulgione, prematuramente scomparso a gennaio.
A completare in Cda, la nomina del Consigliere Luigi Dedei, già candidato sindaco a Vignate e uomo di riferimento del Partito democratico dell’Adda Martesana, che affiancherà il neo Presidente Boccoli e la Consigliera in carica Michela Leoni.
Le parole di Boccoli
I risultati del bilancio 2025 confermano la solidità del percorso intrapreso da Cem negli ultimi anni e rappresentano una base importante per affrontare le sfide che ci attendono – ha detto il Presidente Corrado Boccoli – Il nostro impegno è quello di garantire continuità al lavoro avviato, valorizzando quanto costruito e accompagnando i Comuni soci in una fase di evoluzione dei servizi sempre più complessa. Continueremo a lavorare con un approccio concreto e condiviso, mettendo al centro il territorio, l’efficienza dei servizi e la sostenibilità, con l’obiettivo di generare valore duraturo per le comunità che serviamo.