CEM Ambiente premia i dipendenti più “anziani”

Sono stati consegnati nel corso della festa di Natale di CEM Ambiente gli attestati di riconoscimento ai dipendenti con almeno 20 anni di servizio. A premiarli il presidente Alberto Fulgione e il direttore generale Davide Iannarelli, affiancati per l’occasione dall’ex direttore Massimo Pelti che ha voluto partecipare al momento di ringraziamento.

La scelta

Non solo dipendenti, ma professioniste e professionisti preparati e competenti, che rappresentano il volto dei servizi resi quotidianamente ai Comuni soci e ai cittadini: l’espressione concreta di una società pubblica che da oltre cinquant’anni lavora per garantire e migliorare i servizi di igiene urbana sul territorio.

“Il riconoscimento che consegniamo oggi ha un valore che va oltre il simbolo – ha detto il Presidente Alberto Fulgione. Racconta la continuità, la competenza e il senso di responsabilità che caratterizzano il lavoro in una società pubblica come CEM. Le persone che abbiamo festeggiato rappresentano un patrimonio di esperienza e professionalità, un punto di riferimento per i cittadini e un esempio per le colleghe e i colleghi più giovani. A loro va il nostro ringraziamento più sincero, insieme agli auguri di buone feste, estesi a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori di CEM e alle loro famiglie”.

Ecco i nomi dei dipendenti premiati:

PIONIERI (25 anni e +): Davide Iannarelli, Andrea Barzaghi, Simona Facchinetti, Gianluca Puozzo, Carlo Alberto Riva, Emanuele Solcia, Silvio Lamperti, Enrico Soleti, Claudio Giuseppe Carminati, Giorgio Maria Gaspani

PILASTRI (20 anni e +): Roberto Mapelli, Remo Perseu, Vincenzo Spenga, Glauco Bonora, Maurizio Boselli, Giuseppe Del Greco, Marco Stucchi, Roberto Bossi, Michela Cantù, Anna Gasperini, Elena Cremonesi, Hamid Kabori.