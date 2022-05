Cem Ambiente presenta il nuovo camion con compattatore completamente elettrico. Taglio del nastro per il veicolo che permetterà di risparmiare su emissioni e rumore. Il presidente Giovanni Mele: "Sempre più spazio alla sostenibilità".

Altro passo in avanti verso la sostenibilità

E' andata in scena questa mattina, giovedì 26 novembre 2022, a Cavenago, la presentazione del nuovo camion con compattatore elettrico in dotazione a Cem Ambiente. Teatro del vernissage Cascina Sofia, sede della società partecipata che si occupa della raccolta e dello smaltimento rifiuti di numerosi Comuni del territorio brianzolo (rappresentati dal sindaco di Pessano con Bornago Alberto Villa), ma non solo. Presente all'evento il presidente di Cem Giovanni Mele, il direttore tecnico Paolo Grassi e l'Amministratore delegato di Renault Trucks Italia Pierre Sirolli. Nel corso della mattinata non è stato presentato solo il nuovo camion elettrico, ma sono anche stati illustrati tutti i passi compiuti da Cem negli ultimi anni in ottica sostenibilità.

"Abbiamo la fortuna di lavorare su un territorio molto attento alle problematiche ambientali, come dimostrato dall'alta percentuale di raccolta differenziata fatta registrare dai nostri Comuni - ha spiegato il presidente di Cem Giovanni Mele - L'acquisto di questo compattatore elettronico si inserisce in un percorso verso la sostenibilità che Cem sta compiendo ormai da diverso tempo. Il veicolo elettrico permetterà di abbattere non solo le emissioni di C02, ma anche di diminuire l'inquinamento acustico".

"Meno rumori e meno emissioni"

Nel corso della conferenza stampa di presentazioni il direttore tecnico di Cem Ambiente Paolo Grassi ha spiegato nel dettaglio i vantaggi derivanti dall'utilizzo del nuovo compattatore elettrico. Quest'ultimo è stato per ora destinato al Comune di Cologno Monzese, ma il suo utilizzo nel corso dei prossimi mesi verrà esteso ad altri paesi del nostro territorio.

"La capacità di raccolta è sostanzialmente equiparabile a quella di un normale camion a gasolio e nel giro di due ore la ricarica è pressoché completa - ha illustrato Grassi - Grazie a questo truck elettrico tuttavia avremo meno emissioni, meno rumori e più sostenibilità. I vantaggi sono tanti, sia a livello economico che di gestione. Anche gli stessi cittadini sono molto soddisfatti: la raccolta si fa solitamente alle prime ore della giornata e un camion meno rumoroso è sicuramente meno invadente".

Molto soddisfatto anche Pierre Sirolli, Amministratore delegato di Renault Trucks Italia.