Cem festeggia i 50 anni raccontando... quello che non si vede

Una mostra per celebrare il traguardo importante del mezzo secolo pensando ancora una volta all'ambiente e in particolare a ciò che sta sotto i nostri piedi, a ciò che non si vede ma che è fondamentale per la nostra esistenza.

Per i 50 anni di Cem

E' stata inaugurata ieri, venerdì 29 settembre 2023, la mostra voluta da Cem Ambiente per festeggiare i 50 anni di fondazione.

"Rizosfera – La vita sottoterrestre": questo il titolo della mostra allestita al Must di Vimercate. Si tratta di un viaggio multimediale e interattivo sulla biodiversità del suolo che, presentato per la prima volta in occasione del Food&Science Festival di Mantova, ora arriva sul nostro territorio. L’esposizione è stata promossa da Cem in collaborazione con il Comune di Vimercate – MUST Museo del territorio; con la partecipazione di FRAME-Divagazioni Scientifiche e auroraMeccanica.

Alla scoperta di ciò che sta sotto i nostri piedi

Taglio del nastro nei locali di Villa Sottocasa venerdì pomeriggio alla presenza di Alberto Fulgione, presidente di Cem Ambiente (utility che si occupa della raccolta, del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti, partecipata e controllata da 72 Comuni del territorio), degli amministratori di Vimercate (a fare gli onori di casa l'assessore alla Promozione della città, Elena Lah) e di alcuni sindaci del territorio.

"Questa mostra - ha spiegato il presidente Fulgione - racconta ciò che non vediamo, che riguarda anche e soprattutto quello che Cem fa da 50 anni. Una società che ha avuto una grande evoluzione: da ente fondato per gestire una discarica a realtà che si occupa, con il ciclo dei rifiuti (la quota di differenziata ha raggiunto l'86%, ndr) di tutelare l'ambiente. Quello stesso luogo che un tempo ospitava la discarica, a Cavenago, oggi è un'oasi. La mostra ribadisce quel che forse non sappiamo, ossia che in natura, anche sotto i nostri piedi, non esistono scarti".

Cos’è la Rizosfera?

La Rizosfera è quella parte di suolo che circonda le radici delle piante. Questa definizione è stata data per la prima volta dall’agronomo tedesco Lorenz Hiltner nel 1904. Nel corso degli anni, gli scienziati hanno scoperto che nella rizosfera vive una grande varietà e quantità di

microrganismi, che possono essere utili o dannosi per le piante. Conoscere meglio e rispettare i delicati equilibri tra gli organismi del suolo ci porta molti vantaggi. Come la possibilità di coltivare con meno fertilizzanti e antiparassitari. E produrre cibo in modo più sostenibile.

Gli orari e le visite guidate

La mostra è aperta fino al 22 ottobre, il mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13, dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito.

Domenica 1 ottobre, in occasione di Ville Aperte in Brianza, orario speciale continuato h 10 – 19, con visite guidate gratuite (prenotazioni al sito www.villeaperte.info).

Per le scuole: visite guidate gratuite da martedì a sabato.