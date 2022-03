"Cena in rosa" per la ricerca contro un raro tumore nei bambini

evento benefico

Parte del ricavato della serata, di cui il Gruppo Netweek è media partner, sarà devoluto all'Istituto Tumori di Milano. Ecco come partecipare.

Una "Cena in rosa" per la ricerca contro il glioma del tronco encefalico, un raro tumore che colpisce in bambini.

"Cena in rosa"

Una serata benefica, in programma giovedì 31 marzo, al ristorante Seta di Monza, di cui il nostro Gruppo editoriale Netweek è media partner. La promotrice dell'iniziativa è una sovicese, la naturopata Simona Tremolada, specializzanda in medicina nutrizionale e metabolomica, già promotrice di altre serate di beneficenza, che coglierà l’occasione per presentare il suo primo ricettario di alimentazione come prevenzione al cancro. "Parte del ricavato della serata sarà devoluto all’Istituto Tumori di Milano per la conduzione di uno studio clinico per il trattamento di bimbi affetti da glioma diffuso del tronco encefalico - spiega Simona, presente sui social come "Naturalmentealimentazione" - Più siamo alla serata meglio è per aiutare la ricerca".

L'evento

Alla serata sarà presente il cantante Alessandro Monteleone, rinato da una malattia grazie alla musica. Ha 20 anni e arriva da Brescia. Studia canto da quando ne ha 10. Nel 2017 ha inciso il suo brano dal titolo “Mi ricorderò di te”, nel 2018 invece il suo ultimo inedito intitolato “Para ti” che ha oltrepassato le 100.000 visualizzazioni su YouTube. Ha partecipato a vari eventi tra i quali “l’European Latin Awards” allo stadio “Stirpe” di Frosinone, in cui erano presenti anche Alex Britti, Riccardo Cocciante e tanti altri. Da giugno 2020 è stato costretto purtroppo a uno stop per via della pandemia e per importanti problemi di salute. Ha fatto i suoi cicli di terapia e l’unico suo sfogo è stato la musica con la quale è rinato. Attualmente sta lavorando a un nuovo progetto.

I tumori in età pediatrica

"I tumori al cervello rappresentano il 20% di tutte le malattie tumorali in età pediatrica e giovanile. Purtroppo fino ad ora non sussistono che rare possibilità di guarigione permanente per i pazienti affetti da glioma del ponte - spiega la dottoressa Maura Massimino dell'Istituto Tumori - Per questo motivo è ancora più importante condurre studi di sperimentazione di nuovi farmaci e nuovi schemi terapeutici, allo scopo di migliorare la terapia e quindi la prognosi e la qualità di vita dei pazienti interessati". Per raggiungere questo obiettivo serve sostenere la ricerca e la "Cena in rosa" è un'occasione concreta. Per prenotare la cena è possibile mandare una mail all'indirizzo di posta elettronica naturalmentelimentazione@gmail.com oppure un messaggio Whatsapp al numero 339-6755266 o contattare direttamente il ristorante allo 039-2103264.

Il servizio sarà pubblicato anche sui Giornali di Carate, Monza, Vimercate, Seregno e Desio nella pagina della Provincia in edicola da martedì 22 marzo 2022.