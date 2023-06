"Cena una volta" nel ricordo di quattro amici

Un successo la seconda edizione di «Cena una volta», organizzata a Biassono nella frazione di San Giorgio, in ricordo di quattro amici sangiorgesi prematuramente scomparsi.

Cena una volta

Una lunga tavolata a cielo aperto nel borgo di San Giorgio. Ben centottanta persone hanno preso parte alla cena sotto le stelle: ognuno ha allestito il proprio tavolo con piatti, bicchieri, addobbi e le pietanze con tanta fantasia e creatività, unico vincolo inserire il colore giallo e rosso, colori rappresentativi del borgo. Dall’incontro tra un gruppo di sangiorgesi è nata questa iniziativa che vuole far rivivere la piazza, il borgo, lo stare insieme, mettendo al centro le persone e le relazioni.

Comitato San Giorgio Alegher

Promotore dell’iniziativa è il Comitato San Giorgio Alegher, che ha lavorato tanto all’organizzazione davvero strepitosa. La cena è stata allietata dallo spettacolo di bolle di sapone per i più piccoli e da musica dal vivo. "Un grazie agli sponsor che hanno permesso tutto questo, al Comune di Biassono che ci ha dato il patrocinio e parte delle strutture, all’assessore al Commercio, Daniela Casiraghi, presente alla serata, all’associazione LeleForEver di Villasanta, ai tanti volontari che si sono messi in gioco ma il grazie più grande va a tutti voi per essere qui così numerosi a partecipare insieme con grande entusiasmo e spirito d’iniziativa" ha preso parola Alessio Anghileri del Comitato.

La premiazione

La serata è proseguita con la premiazione delle quattro tavolate più belle. Quest’anno i premi sono stati dedicati alla memoria di quattro sangiorgesi che sono venuti a mancare prematuramente: Davide Urracci, stroncato da un malore improvviso, Silvia Carozzi e Ivano Ronchi, vinti da una malattia, e Luciano Nobile scomparso nell’agosto del 2019 travolto dal treno. «Come Amministrazione comunale abbiamo collaborato con piacere con Alessio Anghileri, in qualità di promotore dell’evento, affinché il nostro paese e la sua frazione possano continuare ad essere luoghi piena di vita e di aggregazione» il commento dell’assessore al Commercio, Daniela Casiraghi.

