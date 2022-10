Al via anche a Desio la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che, dal 2018, ha cadenza annuale e coinvolge solo un campione rappresentativo scelto annualmente dall’Istat (Istituto nazionale di statistica).

Censimento della popolazione e delle abitazioni

Per quest'anno il numero di famiglie campione che parteciperanno a Desio all'indagine è di 539. Scopo del Censimento è il conteggio della popolazione italiana e delle sue caratteristiche socio-economiche e strutturali, che rappresenta la base informativa ufficiale pubblica e legale utilizzata nelle decisioni politiche e nei confronti internazionali. Fornisce anche importanti informazioni sul patrimonio abitativo delle famiglie.

La rilevazione si articola in due fasi:

Nella prima fase ( fino al 12 dicembre ) le famiglie possono compilare il questionario on line utilizzando le credenziali di accesso ricevute con la lettera informativa a firma del presidente Istat o tramite Spid o Cie. In alternativa alla compilazione autonoma del questionario elettronico, possono recarsi presso il Comune, previo appuntamento, telefonando ai numeri 0362.392.229-225-231.

Durante la seconda fase (7 novembre - 22 dicembre), le famiglie che non hanno risposto potranno essere contattate dagli operatori comunali per effettuare l'intervista telefonica oppure da un rilevatore per procedere all'intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio o presso il Comune.

Aderire al censimento è un obbligo di legge

Dopo il 12 dicembre la compilazione del questionario sarà possibile solo tramite intervista con un rilevatore o un operatore comunale a domicilio, via telefono o presso il Comune. Il Comune invita le famiglie che hanno ricevuto la comunicazione Istat ad adempiere telematicamente in autonomia per quanto possibile, ricordando che vige l'obbligo di risposta. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita. In caso di necessità basta: contattare il numero verde Istat 800188802, attivo fino al 22 dicembre, tutti i giorni, compresi sabato e domenica dalle 9 alle 21; scrivere a censimento.areale@istat.it o censimento.lista@istat.it; consultare le Domande frequenti.