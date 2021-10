Centenaria sprint, auguri a nonna Maria

Giussano

La giussanese è stata festeggiata anche dal Comune

Festa speciale di compleanno per la giussanese che ha soffiato su 100 candeline, circondata dalla sua famiglia e con gli auguri di tutta l'Amministrazione.

Auguri a Maria Vignando

Cucina e gioca a carte tutti i giorni, sfidando nipoti e parenti e in quanto a gelati, è una super esperta, visto che per tanti anni, insieme al marito ha gestito una cremeria a Milano. Tanta grinta e vitalità in barba ai suoi 100 anni.

Venerdì 15 ottobre Maria Vignando ha festeggiato un compleanno davvero speciale. Originaria del Veneto, ha iniziato a lavorare da ragazzina, lasciando il suo paese d’origine e trasferendosi in cerca di fortuna: prima ha vissuto a Roma, poi si è spostata a Milano dove ha conosciuto suo marito.

Una nonna sprint

Una vita serena fatta di famiglia e piccole passioni. Maria, che è ancora autonoma e piena di sprint è la mamma del compianto Luciano Biraghi, che è stato presidente di Macondo, nonna bis di due nipoti, Alessio e Lorenzo. «E’ una nonna sprint; si prepara da sola il pranzo, gioca a carte tutti i giorni con me o i nipoti - racconta la nuora - ha una mente molto lucida».

Per festeggiarla come si deve, venerdì, è arrivato anche il vicesindaco Adriano Corigliano, che per conto di tutta la città, ha voluto omaggiarla con una targa speciale.