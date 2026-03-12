Cento anni fa nasceva Renato Caimi, una mostra lo ricorda. In Villa Vertua l’omaggio all’inventore della “schiscetta”, il 21 marzo l’inaugurazione

La mostra

Fondazione Rossi, con il patrocinio del Comune di Nova Milanese, promuove una mostra-evento che celebra il centenario dalla nascita del grande innovatore e imprenditore che ha portato il nome della città nel mondo. L’esposizione “Renato Caimi 100. Un secolo di creatività e cultura” sarà ospitata dal 21 marzo al 3 maggio in Villa Vertua. Il 21 marzo alle 17 l’inaugurazione

Inventore della “schiscetta”

Uno speciale omaggio all’ideatore della “schiscetta”, ma soprattutto a un genio discreto, un imprenditore che ha dato forma al lavoro, al design e alla sua comunità. Una mostra di altissimo spessore storico-culturale, resa fruibile anche ai più giovani grazie ad innovative tecnologie immersive e all’Intelligenza Artificiale.

Centenario della nascita

Curata da Luigi Rossi, l’esposizione intende celebrare il centenario della nascita di Renato Caimi, figura di riferimento nel panorama del design e dell’imprenditoria italiana, non come una retrospettiva, ma come un viaggio che attraversa un secolo di storia, innovazione e passione.

“Un racconto autentico della persona”

Si tratta di un meticolosissimo lavoro, frutto dell’assidua frequentazione tra l’autore Luigi Rossi e Renato Caimi, prima conoscenti uniti da “affinità elettive”, poi diventati via via amici profondamente uniti da innumerevoli passioni: la bellezza, la continua tensione all’innovazione e l’attenzione alle ricadute sociali delle loro attività. Ma la mostra è anche la sintesi di oltre quaranta riunioni, incontri fortemente voluti di persona con un team di giovani curatori, a conferma della volontà di trasmettere competenze e valorizzare il talento delle nuove generazioni, nell’organizzazione di un percorso unico.

“Non volevamo una mostra aziendale – spiega il curatore Luigi Rossi – ma un racconto autentico della persona e del suo modo di pensare, sempre attento alla comunità e alla bellezza dell’ingegno quotidiano”.

L’impegno di Caimi nel lavoro e nel sociale

A partire dal racconto del suo primo lavoro e degli anni giovanili, emergono i brevetti depositati da Renato Caimi, i compassi d’oro, ma anche l’impegno sociale nella Croce Rossa, nell’Associazione Artigiani e le sue iniziative presso il Gruppo Amici dell’Arte e la Libera Accademia di Pittura.

Il percorso espositivo

Il percorso espositivo, articolato e immersivo, combina materiali storici e strumenti contemporanei, integrando anche tecnologie di Intelligenza Artificiale per rendere la visita interattiva e personalizzata. La mostra è accompagnata da un catalogo dedicato e da numerose testimonianze scritte e video, che resteranno fruibili in modo permanente sui siti della Fondazione e dei partner coinvolti.

“Abbiamo sostenuto fin dall’inizio questo ambizioso progetto che vuole riproporre attraverso immagini, oggetti, percorsi – commenta il Sindaco Fabrizio Pagani – la grandezza di un novese d’eccezione, che ancor oggi è di ispirazione per tanti giovani. Renato Caimi era certo conosciuto perché “padre schiscetta”, ma nella sua vita il Cavalier Caimi aveva ricevuto decine di riconoscimenti e premi in tutto il mondo, tra i quali tre Compassi d’Oro (due dei quali proprio nel 2022), tre German Design Awards e il DesignEuropa Awards… A un secolo dalla sua nascita e a quasi 3 anni dalla morte avvenuta il 17 aprile 2023, siamo certi che questa mostra saprà regalare a tutti tante emozioni”.

Informazioni per il pubblico

Orari di visita: Giovedì, venerdì e sabato: 15.00 – 19.00 Domenica: 10.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00 Chiusura nei giorni 5 e 25 aprile, 1° maggio

Ingresso gratuito

Catalogo disponibile in sede e online

Per la prenotazione da parte di associazioni e scuole è possibile contattare il seguente numero: +39 366 520 8065 (Libera Accademia di Pittura).

Eventi collaterali