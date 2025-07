Centosette manichini per dire no alla violenza sulle donne

Iniziativa

Verrà presentato domenica 6 luglio in Villa Cenacolo il progetto "Donne in rosso" dell'artista Elend Zyma.

Centosette manichini nel cortile di Villa Cenacolo a Lentate sul Seveso per dire no alla violenza di genere. L’assessore alle Pari opportunità Barbara Russo, in collaborazione con la Consulta femminile, presenta «Donne in rosso», il progetto di sensibilizzazione conto il femminicidio dell’artista Elend Zyma, che nasce dal desiderio di dare corpo a chi non può più parlare, ricordando che dietro ogni numero delle cronache c’è una vita spezzata.

"Donne in rosso": in mostra i manichini di Elend Zyma

«Attraverso 105 manichini dipinti di rosso vogliono essere rappresentate le vittime di violenza, trasformando numeri astratti in corpi reali e tangibili - spiega l’assessore - Ci saranno anche due manichini bianchi, che simboleggiamo le donne che sono riuscite a salvarsi».

Inaugurazione domenica 6 luglio

Invita quindi all’evento di inaugurazione che si terrà domenica 6 luglio alle 17.30 nell’oratorio di Santo Stefano (dove verrà allestita la mostra personale di Zyma, «La storia siamo noi») e alle 18 nel cortile antistante la Rsa in piazza San Vito. Mostra ed esposizione saranno visitabili fino al 20 luglio.

Una rete di solidarietà e impegno

«L’obiettivo del progetto è anche quello di creare una rete di solidarietà e impegno, coinvolgendo istituzioni, associazioni, cittadini e artisti contro la violenza sulle donne - sottolinea Russo - Ringrazio la Casa circondariale di Monza e la direttrice Cosima Buccoliero, i ragazzi dell’oratorio estivo di Copreno e i Demes de fa, che coordinati dall’assessore all’Ambiente Andrea Pegoraro cureranno l’allestimento, e la Giunta che ha accolto con sensibilità la proposta della Consulta».

Per l'occasione la Rsa ha organizzato una tavola rotonda sulle varie forme di violenza

Fondamentale, per la concretizzazione dell’iniziativa, anche la collaborazione con la casa di riposo e il suo direttore Antonio Malenchini, che hanno concesso l’utilizzo del cortile e, nell’ambito dell’allestimento, hanno organizzato un incontro dedicato alle varie forme con cui la violenza si manifesta nei contesti sanitari, sociosanitari e domestici. Lunedì 7 luglio, dalle 15 alle 18, la struttura ospiterà infatti la tavola rotonda intitolata «Le forme e i luoghi della violenza: mal-trattamenti e pratiche di cura».