La Brianza si prende la scena nell’ultima estrazione del Lotto facendo registrare una grossa vincita nel concorso di sabato sera, 13 maggio.

Centra un terno al Lotto e vince quasi 120mila euro

E’ infatti finita a Monza la vincita più alta grazie ad un terno da 118.750 euro, ottenuta giocando 50 euro equamente divisi tra ambo e terno sui numeri 13-17-19. Gli stessi numeri erano presenti nella vincita da 25.000 euro centrata, sempre in Brianza, a Carate. Altri 25mila euro sono andati a Sesto Calende (VA) e 23.750 euro sono stati vinti a Castelcovati, in provincia di Brescia. In totale, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg', la Lombardia nell’ultima estrazione, ha registrato premi totali al Lotto per oltre 2 milioni di euro.

Da notare che nella Top Ten delle vincite più alte ben cinque sono state ottenute sulla ruota di Milano.

Altre vincite

Il 10eLotto invece premia Borgaro Torinese, in provincia di Torino, con un ‘9’ da 30mila euro. Al secondo posto i 12.500 euro vinti a Torino. Infine, chiude il podio, la vincita da 6.250 euro realizzata a Pieve Torina, in provincia di Macerata.