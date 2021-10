La fortuna bacia la Brianza

Giocata vincente in una tabaccheria di via Roma lo scorso 23 ottobre.

La Lombardia torna protagonista con il SuperEnalotto e tra i luoghi delle vincite centrate nel concorso del 23 ottobre c'è anche Lentate sul Seveso.

Centrato un 5 da quasi seimila euro a Lentate

Come riporta Agipronews, sono stati centrati 3 “5” del valore di 5.843,73 euro ciascuno. Il primo è stato centrato nel bar di via Visconti 28 a Brignano d’Adda, in provincia di Bergamo, mentre la seconda giocata vincente è stata realizzata nel tabacchi di via Roma 48 a Lentate sul Seveso. La terza vincita, invece, è stata convalidata nel bar di via Garibaldi 25 a Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi.

Il Jackpot, intanto, sale ancora toccando quota 100 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.