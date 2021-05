Centri estivi a Desio: il Comune fa un sondaggio per capire le esigenze dei genitori. La scadenza per la consegna è fissata per il 12 maggio per i bambini da 0 a 6 anni e per il 17 maggio per scuola primaria e secondaria di primo grado.

Un sondaggio rivolto ai genitori dei bambini della fascia 0/6 anni compresi, ma anche a quelli della scuola primaria e secondaria di primo grado per raccogliere una serie di informazioni che permettano di conoscere quale potrebbe essere la reale richiesta da parte delle famiglie in vista del periodo estivo.

Lo ha messo a punto l’Amministrazione comunale di Desio predisponendo un questionario da compilare e da consegnare entro precise scadenze. Nel dettaglio:

Per i bambini e le bambine della fascia da 0 a 6 anni la raccolta delle esigenze rimane aperta fino al 12 maggio. Dunque fino a mercoledì 12 maggio, l’Amministrazione comunale di Desio, in collaborazione e co-progettazione con il tavolo di coordinamento 0/6 delle scuole dell’Infanzia paritarie, sottopone alle famiglie, attraverso i canali scolastici, un sondaggio, con l’intento di capire le reali necessità in previsione del mese di luglio 2021 e, di conseguenza, le possibili adesioni a proposte di Centro estivo che verranno realizzate.

“L’obiettivo è quello di dare voce ai bisogni delle famiglie – spiega l’Assessore alle Politiche per l’Infanzia Cristina Redi – e progettare le relative misure a sostegno, in modo che siano in grado di offrire ai bambini contesti educativi di qualità, nell’assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle indicazioni ministeriali. Per questo vi chiediamo pochi minuti del vostro tempo per rispondere alle domande del sondaggio, compilando un questionario per ogni figlio frequentante i servizi 0/6 anni”.

Il sondaggio è rivolto a tutte le famiglie, indipendentemente dalla frequenza presso la scuola comunale.

Qui il sondaggio:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfueNF389yBhQ_s-Ld9JDHn88SoG-cir9541LRroXSc1WKh0g/viewform

Per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie di primo grado fino a lunedì 17 maggio, l’Amministrazione comunale di Desio sottopone un sondaggio conoscitivo anche alle famiglie interessate a iscrivere i propri figli ai Centri estivi del Comune, delle associazioni sportive/culturali o degli oratori, per meglio organizzare le proposte estive.

“Come lo scorso anno stiamo riattivando l’edificio dei centri estivi, un sistema complesso che poggia su tre pilastri principali: il centro estivo comunale, la proposta degli oratori, i campus sportivi e culturali – illustra l’Assessore all’Istruzione dell’obbligo Giorgio Gerosa. L’Amministrazione comunale cura direttamente l’organizzazione del primo e sostiene e facilita l’attivazione degli altri due. L’obiettivo è quello di ampliare il più possibile il ventaglio delle proposte, ovviamente nel rispetto delle direttive e dei protocolli sanitari che verranno indicati. Il questionario che sottoponiamo testa il bisogno dei nuclei familiari e ci permette di strutturare la proposta integrata in modo più attento alle esigenze. In seguito saranno fornite informazioni di dettaglio e specifiche sulle modalità di presentazione delle iscrizioni”.

Qui il sondaggio:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE5qylFR21cfqV09bLrzUmPYvbV5lwXckIy_bMZdoPhAV2CQ/viewform