Il personale è ammalato, chiuso il Centro diurno Nobili. E’ successo sabato pomeriggio della scorsa settimana, come è stato scritto su un cartello affisso sul cancello d’ingresso in via Schiaparelli a Seregno.

Centro anziani chiuso con lamentele

L’imprevisto ha suscitato malumore e lamentele fra alcuni utenti: secondo i frequentatori più assidui, è la prima volta da quando è stato aperto nel 1982 che il Centro anziani rimane chiuso per assenza del personale. Il Centro di proprietà comunale è affidato in gestione alla cooperativa Sociosfera, che ogni giorno è presente in sede con due educatrici, una delle quali (Rosalice Bernazzoli) con funzioni di coordinatrice.

Già nei giorni scorsi alcuni utenti avevano segnalato la carenza del personale in alcune giornate di attività, nelle quali era presente una operatrice: anche il venerdì pomeriggio, il giorno di maggiore affluenza degli anziani per ballare.

La notizia della chiusura è stata comunicata con dispiacere dalla coordinatrice a Dora Marzolo, che insieme a Sandra Villa rappresenta gli iscritti nel Comitato esecutivo. Marzolo ha fatto presente che «da un po’ di tempo» non viene sostituito il personale assente e questo comportamento «non ci piace. Va rispettato il contratto», con cui il Comune affida il servizio pubblico.

Il problema del personale assente e non sostituito era emerso anche nell’ultima riunione del Comitato, giovedì scorso, ma senza una soluzione almeno nell’immediato.

Dopo gli ultimi episodi, Vittorio Armenio, già consigliere comunale, sta valutando insieme ad altri frequentatori di presentare un esposto alla magistratura «per smuovere la situazione».

«La chiusura del Centro di sabato 19 ottobre è legata all'assenza improvvisa del personale in servizio causa malattia - ha spiegato Marta Cazzaniga, Direzione risorse e servizi della cooperativa Sociosfera, interpellata dalla nostra redazione - Purtroppo la non prevedibilità dell'assenza non ha permesso di garantire comunque l'apertura tramite altro personale e nemmeno una comunicazione capillare della chiusura a tutti gli anziani, comunicazione che è comunque stata fatta. L'apertura verrà recuperata nella giornata di sabato 26 ottobre, garantendo così il numero di aperture previste dal contratto».

La sede di via Schiaparelli è aperta a sabati alterni con una sola operatrice. Fonti comunali fanno sapere che durante la settimana non ci sono stati problemi analoghi. Intanto Sociosfera ha annunciato l’intenzione di aprire il centro anche alla domenica per un pomeriggio di ballo.

Di recente la gestione del Centro diurno Nobili è stata oggetto di vivace dibattito anche in Consiglio comunale, per iniziativa del capogruppo di FI, Luca Tommasi.