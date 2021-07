Un nuovo centro di produzione del fresco potrebbe essere realizzato tra Giussano e Arosio. Le due amministrazioni hanno ricevuto a fine giugno, un’istanza preliminare di insediamento da parte di Iperal Supermercati per un terreno a cavallo tra i due comuni di oltre 46.000 mq.

Centro di produzione del fresco: Iperal vuole costruire tra Giussano e Arosio

La società ha individuato quale area per la realizzazione del centro di produzione per la fornitura di alimenti freschi, un piano di lottizzazione, già classificato come ambito produttivo dal vigente Piano del Governo del Territorio che si trova al confine est, lungo la Novedratese, in parte in territorio di Arosio. Adiacente a quell’area, lungo via Viganò, ci sono anche altre due aree - anche queste già classificate come ambiti produttivi - in territorio di Giussano che si estendono su un’area complessiva per la collocazione del centro di produzione di circa oltre 61.000 metri quadrati, di cui più di 41.000 in territorio di Giussano.

La società Iperal ha infatti intenzione di realizzare un comparto produttivo idoneo ad accogliere l’attività di produzione e confezionamento di prodotti freschi, con particolare attenzione ai prodotti agroalimentari tipici della Valtellina e Valcamonica e per farlo ha chiesto alle due amministrazioni di apportare una variante urbanistica ai piani attuativi già approvati.

Una posizione strategica

"L’ambito di intervento ha già una destinazione di carattere produttivo, abbiamo quindi dato incarico agli uffici di approfondire gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale dell’intervento, sia per quanto riguarda l’impatto viabilistico e acustico - ha precisato il sindaco Marco Citterio - vista l’importanza del progetto vogliamo anche verificare le ricadute sociali, occupazioni ed economiche su entrambi i territori coinvolti. La società Iperal ha scelto quell’area per il proprio sito produttivo perché la ritiene ottimale a livello di localizzazione, per il servizio ai punti vendita che si trovano nelle province di Monza e Brianza, Lecco, Como e a supporto dell’ulteriore sviluppo nelle province di Varese, Milano, Brescia e Bergamo".

E nuovi posti di lavoro

Non si tratta dunque di dare l’ok ad un nuovo supermercato o area commerciale, bensì ad attività produttiva che porterà nella zona anche nuovi posti di lavoro.

"Come Giunta abbiamo dato, in accordo anche con i colleghi di Arosio, l’assenso politico alla richiesta di Iperal proprio perché non si tratta della solita attività commerciale, ma di un centro di produzione per la preparazione degli alimenti che saranno poi distribuiti nei vari supermercati della società".