Degrado, sporcizia, urla e rumori forti durante la notte, persino risse prontamente segnalate alle forze dell’ordine.

I residenti in via degli Alpini e strade limitrofe a Macherio sono esasperati dalla situazione che si è venuta a creare nei Centri di Accoglienza Straordinari che ospitano i richiedenti asilo.

Centro migranti, protestano i residenti: «Siamo prigionieri nelle nostre case»

Il servizio di accoglienza prevede la messa a disposizione di locali, come le villette in via degli Alpini, destinate ai migranti giunti in Italia nella speranza di poter iniziare un nuovo capitolo della propria vita. Ma gli arrivi sono tantissimi e spesso si creano difficoltà di convivenza per gli spazi ristretti e la diversità di etnie.

A segnalare una situazione di sovraffollamento sono gli abitanti in via degli Alpini, via Trento e Trieste e vie limitrofe che hanno raccolto firme: «Chiediamo un controllo nelle villette di via degli Alpini ai civici 9A, 9B e 16 - si legge nella petizione - In queste unità abitative, adibite a centri di accoglienza gestiti da una cooperativa, vi soggiornano varie persone. Ultimamente si sta notando l’aumento di un forte degrado, con presenza di sporcizia e proliferazione di topi e animali vari. Chiediamo se sia giusto far soggiornare tanti esseri umani nello stesso luogo violando le norme sugli spazi/volume per ciascuna persona: è evidente che in tale stato non possono certo integrarsi e partecipare in qualche modo alla vita sociale. Nella via abitano giovani, bambini, anziani e, viste le notizie che si leggono su giornali e telegiornali, temiamo per la nostra salute e incolumità. Chiediamo quindi cortesemente che siano effettuati opportuni controlli».

