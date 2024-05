Centro sportivo comunale, gli spogliatoi si rifanno il look

Centro sportivo comunale di Desio, gli spogliatoi si rifanno il look. Cantiere in corso in via Agnesi, un investimento complessivo di circa 385mila euro per gli spogliatoi del centro sportivo comunale: 60mila destinati alla manutenzione straordinaria completa dei due già esistenti e 325mila per la realizzazione di un terzo nuovo blocco a servizio del campo 3, attualmente in fase di approvazione, previa demolizione dello spogliatoio esistente.

Riqualificazione degli spogliatoi al centro sportivo di Desio

"Sono interventi di primaria importanza per uno dei più frequentati luoghi di sport del territorio - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Martina Cambiaghi - La riqualificazione degli spogliatoi permetterà di accogliere i giocatori in una struttura moderna e sicura, favorendo il divertimento e la condivisione. L’obiettivo è la sistemazione di tutto il centro sportivo nel corso degli anni per fronteggiare le nuove esigenze di chi lo frequenta, potenziando gli spazi dedicati alla pratica sportiva e ai suoi servizi".

Manutenzione straordinaria di due spogliatoi

Sono terminati a fine aprile i lavori di riqualificazione dei due spogliatoi 5 e 6 della struttura sportiva, un edificio costruito negli anni Settanta. E’ di 60mila euro l’investimento dell’Amministrazione comunale per rimettere a nuovo i due blocchi destinati agli atleti e agli arbitri. L’intervento ha comportato la sostituzione degli impianti idrico-sanitari, dei caloriferi e dei circuiti dell’impianto di riscaldamento, oltre a nuovi pavimenti e rivestimenti pareti in gres porcellanato, nuovi apparecchi igienico-sanitari e docce, nuove porte interne e porte di ingresso in alluminio, imbiancatura completa degli spogliatoi, compresi la fornitura e il montaggio di otto nuove panche spogliatoio complete di portaborse con tubo in acciaio verniciato e doghe in legno.

Progettazione e realizzazione di un nuovo blocco spogliatoio

E’ in fase di approvazione il progetto di una nuova struttura a servizio del campo 3. Lo spogliatoio esistente, che versa in condizioni di forte degrado dovute al prolungato utilizzo negli anni, sarà demolito, per essere adeguato alle vigenti norme di edilizia sportiva, di accessibilità e a quelle igienico-sanitarie, oltre a intervenire sulle dotazioni impiantistiche e sul riscaldamento dei locali. Gli attuali spogliatoi saranno sostituiti completamente con elementi edilizi prefabbricati in acciaio con moduli attrezzati e ospiterà due spogliatoi per gli atleti (ognuno con servizi igienici e sei docce in comune, dimensionato per 16 utenti, così come prescritto dal Regolamento Coni), uno spogliatoio per l’arbitro completo di servizi igienici e docce, un deposito per lo stoccaggio dei materiali e un locale tecnico per la sistemazione della centrale termica. Il nuovo blocco avrà una lunghezza di 25 metri, 6 metri di larghezza e 2,70 di altezza.