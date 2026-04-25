Centro sportivo, si cambia: il gestore mette sul piatto 1.5 milioni di opere extra

Le notizie sono due. Da una parte c’è l’annuncio dell’avvio dei lavori al Centro sportivo di Villasanta; dall’altra la promessa (nero su bianco) da parte del gestore di aggiungere migliorie per un totale di quasi 1,5 milioni di euro, tutte a proprio carico.

Centro sportivo, si cambia

Queste, in sintesi, le due novità emerse nel corso delle ultime settimane dal fronte del Centro sportivo, come ormai noto (finalmente) prossimo a un maxi progetto di riqualificazione che permetterà all’impianto di via Mameli di cambiare radicalmente il proprio volto. L’accordo originale tra il Comune e la società Villa Reale Tennis Club, ricordiamo, risale alla fine del 2024. In quell’occasione le parti avevano concordato il rinnovo della concessione del “Castoldi” per i prossimi 26 anni. In cambio il privato aveva garantito investimenti per poco più di 1,7 milioni di euro con l’obiettivo di rimettere a nuovo l’impianto.

Il gestore mette sul piatto 1.5 milioni di opere extra

Il passato, tuttavia, è d’obbligo. Perché di recente la Giunta ha approvato un nuovo progetto esecutivo che vede una serie di modifiche non proprio di poco conto. Perché alla sopra citata somma già garantita, il concessionario si è detto interessato e disponibile ad aggiungere un altro milione e mezzo di euro per mettere a terra tutta una serie di opere aggiuntive. E per nessuna di queste sarà speso un centesimo in più da parte dei villasantesi o dalle associazioni che usufruiscono del Centro sportivo.