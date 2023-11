Federica Borgonovo cerca testimoni: il 25 ottobre, alle 15.20 circa, nel campo di via Campania a Cesano Maderno, a pochi passi dalla scuola dell'infanzia, la sua shiba inu di quattro anni, Diva, è stata aggredita da un pitbull, che l’ha azzannata sulla schiena e sull’addome.

Cerca il padrone del cane che ha aggredito la sua shiba inu

Portata dal veterinario, "ora sta meglio fisicamente, le ferite stanno guarendo, ma è ancora traumatizzata: non vuole uscire da casa ed è molto aggressiva nei nostri confronti". Borgonovo, casa a Binzago, come tutti i pomeriggi era uscita per una passeggiata.

"All’improvviso, un cane di grossa taglia ci è corso incontro – racconta la donna, che per lo shock è finita al Pronto soccorso di Saronno – Mi sono sentita in pericolo e, quasi istintivamente, ho sollevato Diva da terra, tirando il guinzaglio. Il pitbull con un balzo me l’ha afferrata e l’ha trascinata lontano. La lanciava di qua e di là come un pupazzo".

"Mi sono sentita impotente"

Una scena straziante.

"Mi sono sentita impotente. Quando un altro cane, bianco e nero, di taglia più piccola, è sopraggiunto e ha iniziato ad attaccare Diva, non so se per coraggio o per incoscienza ho afferrato il collare del pitbull per cercare di fermarlo. Ma non riuscivo a dividerli".

L’incubo è finito quando "è arrivato un uomo, sulla cinquantina, su una sedia a rotelle, che ha iniziato a urlare al cane di smetterla e gli si è buttato addosso per fermarlo. Ho cercato di intervenire anche io ma sono inciampata nel guinzaglio di Diva e sono caduta. Sono rimasta immobilizzata dalla paura".

Fermato dalle botte del suo padrone, il pitbull ha lasciato Diva. Federica Borgonovo, rimasta sola e in lacrime per lo spavento, con Diva ferita in braccio, ha recuperato il telefono cellulare che aveva perso nell’erba e ha chiamato i suoceri. Poco dopo, la sua cagnolina è finita dal veterinario, mentre lei in ospedale.

La denuncia contro ignoti

La binzaghese ha sporto denuncia contro ignoti.