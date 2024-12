"Cerca, trova e prova il tuo strumento", la banda regala un'ora di lezione

"Cerca, trova e prova il tuo strumento". E' questo il nome dell'ultima iniziativa in ordine di tempo lanciata dalla scuola di musica "Lidia Ravasio" legata al corpo musicale di Arcore che regalerà un'ora di lezione, permettendo di suonare uno strumento a scelta tra fiati e percussioni.

Basterà chiamare in sede per prenotare la lezione gratis

Dal sax alla batteria, dal corno al clarinetto, passando per il basso tuba e il trombone basterà chiamare in sede (3333434421) per prenotare la lezione gratis.

"E' un'occasione per capire se uno strumento piace davvero - ha sottolineato la responsabile della scuola Valentina Sala - per capire se si vuole imparare o perfezionare il suono o il proprio livello musicale in un ambiente fresco e dinamico".

Un ventaglio di offerte

Un ventaglio di offerte vasto che comprende anche gli aspetti meno pratici, ma essenziali della musica, vale a dire il solfeggio e la teoria. La parte forte e' l'approccio: il livello degli insegnanti è altissimo, ma i prezzi delle lezioni sono calmierati perché uno degli obiettivi è quello di fare avvicinare alla musica il maggior numero di persone possibile. E non solo.