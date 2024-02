Cercansi "volontari del trasporto"

"Abbiamo urgente bisogno di nuovi volontari per poter garantire i nostri servizi".

E’ l’appello lanciato dall’Associazione Volontari Sovico che, da 2010, si occupa sia di trasporto quotidiano di persone disabili nei Centri diurni della zona, sia di accogliere le numerose richieste di privati. Queste ultime aumentate in maniera esponenziale e interessano anziani e persone sole che hanno difficoltà a raggiungere autonomamente i luoghi di cura.

"Purtroppo non sempre abbiamo la disponibilità del mezzo o del volontario per venire incontro alla domanda - spiega il presidente di Avs, Franco Galli - Per rendere agevole a queste persone il trasporto ai luoghi di cura e garantire loro una delle condizioni del diritto alla salute, ci proponiamo di incrementare l’organico dei volontari. Dopo la fine della pandemia fortunatamente il numero di volontari è risalito ma sono aumentati anche i servizi, che spesso sono concentrati tutti alla stessa ora".

Il volontario è colui che mette a disposizione tempo e competenze in modo libero e gratuito:

"Per sua natura è un pensionato, che si può ammalare o acciaccare - spiega Galli - A parte le assenze programmate, può succedere la malattia occasionale. Per questo un po’ di riserve non guasterebbero. Essere volontario di Avs vuol dire mettere a disposizione del tempo, anche occasionale, per impegnarsi nel trasporto di persone fragili e sentirsi così parte attiva di un’associazione ben inserita nel territorio, strutturata e organizzata. Abbiamo convenzioni, oltre che con il Comune di Sovico, anche con Albiate e Macherio. Se uno non si sente di fare l’autista, può fare l’accompagnatore. Per diventare volontario non bisogna far nulla, solo mettere a disposizione un po’ del proprio tempo libero a favore di un servizio richiesto e valido, utile e indispensabile, che portiamo avanti dal 2010".