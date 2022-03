"Cerchiamo un lattoniere ma nessuno si fa avanti"

Triuggio

L'appello dell'azienda "Lissoni" di via Dante che cerca da mesi un operaio da assumere nel proprio staff.

Appello da una ditta di Triuggio: "Cerchiamo un lattoniere ma nessuno si è fatto avanti". Tra i lavori che nessuno vuole più fare probabilmente c’è anche il lattoniere.

Il lavoro del lattoniere

Da mesi l’azienda «Lissoni Lattonieri» di via Dante a Triuggio è alla ricerca di un operaio da inserire nel proprio staff ma non lo trova, nonostante gli annunci pubblicati anche sul Giornale di Carate e la garanzia, dopo un periodo di prova, di un’assunzione a tempo indeterminato. L’attività, presente sul territorio dal 1995, è gestita dai fratelli Sergio e Ivano Lissoni, e consiste nella realizzazione di canali, coperture, rivestimenti e smaltimento eternit, oltre all’installazione di linee vita. Opera nel raggio di cinquanta chilometri. "Praticamente è un lavoro inerente a tutto ciò che riguarda un tetto - spiega Sergio - Certo, è un lavoro faticoso perché sei sempre all’aperto: d’estate hai caldo e d’inverno soffri il freddo. Però è comunque un’opportunità di lavoro per un giovane che vuole provare un’esperienza".

La ricerca di un operaio

"All’inizio cercavamo una figura da inserire nel nostro organico con almeno un anno di esperienza nel settore edile o della lattoneria ma visto che in tutto questo periodo, ovvero da novembre quando abbiamo pubblicato gli annunci, non si è presentato nessuno, siamo disposti ad accogliere anche un operaio da formare totalmente - spiega il titolare - Quello che cerchiamo, in sintesi, è un operaio che dimostri voglia di volontà, poi penseremo noi a formarlo. Basta che abbia voglia di lavorare e abbiamo un po’ di elasticità". Chi fosse interessato a presentare un curriculum può inviarlo all’indirizzo di posta elettronica info@lissonilattonieri.it o telefonare al numero 0362-970473.

