Cervo a spasso… per le vie del centro paese. La fugace e improvvisa apparizione, fatta a Macherio nella notte tra il 26 e il 27 dicembre scorsi, ha destato particolare curiosità tra i residenti e non solo.

Il mammifero è stato avvistato intorno alle 2 da alcuni cittadini, che sui social hanno dato notizia di un incontro decisamente insolito, avvenuto nei pressi della casetta dell’acqua, tra via Mascagni e via Volta. Il cervo, timido ma neanche troppo, si è infatti avvicinato alla piazzetta, attraversando anche qualche centinaio di metri di strade (ovviamente deserte a quell’ora) prima di scomparire nuovamente tra i boschi della zona.

Nelle radure della Valle del Lambro

Una bella storia in clima natalizio, insomma, anche se con ogni probabilità il cervo ha fatto la sua comparsata arrivando dal Parco Regionale della Valle del Lambro, dove evidentemente il lavoro di creare un habitat protetto e salubre per gli animali selvatici sta procedendo con buoni risultati. L’episodio, comunque, si è concluso senza conseguenze, né per l’animale né per l’uomo. Il cervo, infatti, è scomparso nel giro di pochi minuti, prima dell’arrivo delle Forze dell’ordine allertate dai cittadini che avevano segnalato la sua presenza.