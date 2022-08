Cesano e Limbiate dicono "no" all'abbandono degli animali. L'adesione alla campagna di Enpa e il manifesto del fotografo Salerno

A Limbiate il messaggio "no" all'abbandono degli animali passa attraverso un provocatorio manifesto affisso lungo la provinciale Comasina, realizzato dal fotografo Michelangelo Salerno. "Immagine in bianco e nero, ma con l’auto, una spider, colorata di rosso. Al posto di guida un cane, al suo fianco una giovane donna. Qualche metro più indietro, sulla strada, legato al guard-rail, c’è un uomo con cappello, sandali e due sacchetti di plastica in mano. “Se vai in ferie, portalo con te” recita l’invito. Ad interpretare l’uomo abbandonato sulla strada c’è lo stesso Michelangelo, che ha voluto firmare così il suo contributo alla campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono di animali"

Adesione alla campagna di Enpa

Il Comune di Cesano Maderno aderisce alla campagna di ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali contro l'abbandono degli animali durante il periodo delle vacanze estive. "Il mese di agosto è particolarmente a rischio e purtroppo non è difficile imbattersi in un cane abbandonato, solo e indifeso. #ConTeSempre è uno slogan, ma è anche un impegno e una responsabilità nei confronti dei nostri amici animali. Abbandonarli significa metterli in grave pericolo, tradire la loro fiducia e il loro affetto".