In occasione della Festa per il Santo Patrono di Cesano Maderno si rinnoverà il gemellaggio tra la città brianzola e Valençay, il Comune francese della Loira con cui nel 1995 fu sancito il simbolico legame d’amicizia e reciproco scambio.

Cesano e Valençay: 30 anni insieme

Il 27 e 28 settembre il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca e la Giunta accoglieranno una delegazione francese, composta dal Vicesindaco di Valençay Gilles Branchoux e da altri rappresentanti della città, dando il via a due giorni di iniziative, eventi, relazioni culturali ed economiche, caratterizzata anche dalla presentazione e dallo scambio di prodotti tipici e ricordi del territorio, realizzati per celebrare la ricorrenza.

Sabato 27 settembre, dalle ore 10, il primo momento istituzionale nella Sala Giunta di Palazzo Arese Jacini, per poi raggiungere insieme Palazzo Arese Borromeo per l’inaugurazione della mostra di fotografia “Mario De Biasi. Il coraggio che ha fatto EPOCA” (ore 11).

Nel pomeriggio la delegazione di Valençay effettuerà una visita guidata alla Reggia di Monza mentre in serata, dalle ore 21, parteciperà alla visita guidata in costumi d’epoca organizzata a Palazzo Arese Borromeo dall’associazione “Vivere il Palazzo”.

Domenica in occasione delle celebrazioni per la Festa Patronale, dalle ore 10 all’interno del mercatino degli hobbisti e dell’artigianato organizzato dall’Amministrazione Comunale, sarà presente uno stand della città francese con informazioni turistiche sul castello e sul museo dell’automobile, vendita di prodotti tipici (tra cui formaggi, vini e dolci del territorio), artigianato locale e souvenir di Valençay. Alle ore 11 verrà celebrata la Santa Messa solenne nella Chiesa di S. Stefano e nel pomeriggio visita guidata al Museo didattico del Legno.

“Reciproco scambio di tradizioni ed esperienze”