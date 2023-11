Un progetto di riforestazione urbana con lo scopo di migliorare la qualità paesaggistica, ambientale e ridurre le emissioni di CO2.

Cesano Maderno celebra la Giornata Nazionale degli Alberi

Per celebrare l’edizione 2023 della Giornata Nazionale degli Alberi, l’Amministrazione Comunale di Cesano Maderno ha pianificato una serie di iniziative condivise con le realtà territoriali, estendendo le attività di sensibilizzazione e formazione verso l’importante ruolo degli alberi

nell’ecosistema a tutela della biodiversità.

Il messaggio voluto dall'Amministrazione è univoco: mettere al centro il tema della natura e spiegare come ogni cittadino possa contribuire, quotidianamente e con i piccoli gesti, a prendersi cura dell’ambiente e dell’ecosistema in cui viviamo.

L’appuntamento all’Oasi Lipu

L’evento principale è quello di domenica 26 novembre alle ore 10 all’Oasi Lipu. Una scelta simbolica e fortemente voluta dal Sindaco Gianpiero Bocca dopo gli eventi meteorologici dell’estate scorsa che hanno gravemente colpito il nostro Comune e nello specifico l’area dell’Oasi.

Qui l’Amministrazione Comunale, in collaborazione l’Associazione Noi per Cesano, celebrerà la Festa dell’Albero dando inizio ad un progetto di riforestazione urbana, piantando circa 450 tra alberi e arbusti, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su quanto accaduto e contribuendo fattivamente alla riforestazione. Insieme a tutti i partecipanti si procederà agli interventi di imboschimento sia all’interno dell’Oasi Lipu sia nel percorso ciclopedonale tra corso Libertà e via Brigata Sassari. Tra le 450 piante che verranno utilizzate all’interno del progetto di riforestazione (40% alberi, 60% arbusti), si annoverano: Querce, Carpino, Ciliegio, Acero Campestre, Frassino Maggiore, Tiglio selvatico, Frassino, Acero riccio, Nocciolo, La berretta del prete, Corniolo, Ligustro, Tasso, Agrifoglio, Frangola. Verranno messe a dimora solo piante autoctone, con 2-3 anni di età ed un’altezza massima di un metro, in base alla specie. Nelle porzioni esterne verranno allocate le specie arbustive eliofile, mentre nelle zone interne verranno posizionate le specie arboree e le specie arbustive dominanti.

Iniziative anche nelle scuole cittadine

Dal 24 al 29 novembre, inoltre, gli appuntamenti si concentreranno nelle scuole elementari cittadine con la piantumazione di 47 piante da frutto tra arbustive e arboree.

Cosa verrà piantumato? Melograni, Noci, Nocciole, Ciliegi, Feijoia Selloviana, Guomi del Giappone, Mirtilli, Cachi. L’Amministrazione insieme agli alunni delle scuole procederà alla piantumazione, accompagnando i momenti con attività ricreative, confronto, dialogo e sensibilizzazione sul tema dell’ambiente e sul fondamentale ruolo degli alberi.

"Un tesoro di cui essere orgogliosi, da amare, preservare, valorizzare"

“Abbiamo scelto di celebrare simbolicamente la Giornata dell’Albero all’Oasi Lipu per ripristinare gli ingenti danni del maltempo di luglio e rinnovare il nostro impegno nella salvaguardia del patrimonio arboreo - ha spiegato il Sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca. Ci ritroveremo con le associazioni, i cittadini e speriamo tanti ragazzi, in una delle aree più importanti per Cesano Maderno e la Brianza, riferimento ambientale e naturalistico per l’intero territorio. Un tesoro di cui essere orgogliosi, da amare, preservare, valorizzare. Siamo consapevoli, inoltre, che le iniziative come quelle legate alla Giornata Nazionale dell’Albero vadano affiancate e rafforzate da percorsi di formazione costante, necessari per ribadire l’importanza delle aree verdi nei contesti urbani sia in termini di vivibilità e decoro sia, soprattutto, nel contrasto ai cambiamenti climatici e all’inquinamento atmosferico. Da qui l’idea tramutata in volontà di organizzare le piantumazioni anche nelle scuole elementari, coinvolgendo i più piccoli per accrescere la coscienza ambientalista anche nelle nuove generazioni”.

"Importante prevedere interventi di mitigazione e contrasto"

“Il tema dei cambiamenti climatici si sta manifestando sempre con più evidenza ed è importante prevedere interventi di mitigazione e contrasto - dichiara l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso-. Gli eventi atmosferici estremi dell’estate passata, con piogge torrenziali, grandinate e trombe

d'aria, hanno comportato gravi perdite al nostro patrimonio arboreo. Giornate come quelle della festa dell'albero sono sempre più importanti per il valore del messaggio che viene lanciato. Il Comune è impegnato su questo fronte dopo gli abbattimenti che si sono resi necessari a causa di

questi fenomeni climatici. Stiamo pianificando interventi di ripiantumazioni su tutto il territorio comunale. Grande importanza avranno anche in questa edizione gli eventi all’interno delle scuole. Con l’assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi di concerto con le direzioni didattiche

proseguiremo con l’iniziativa della piantumazione di alberi da frutto che quest’anno saranno collocati nelle scuole elementari. Sono azioni dedicate alle nuove generazioni, affinché sviluppino una forte consapevolezza verso le tematiche ambientali e a loro volta diffondano una cultura del

rispetto e dell'amore per la natura".