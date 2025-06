"Molteplici criticità nella caserma dei Vigili del fuoco"

Nella caserma dei Vigili del fuoco di Seregno "molteplici criticità, problematiche strutturali e igienico-sanitarie". E’ la denuncia di Marco Casatelli, referente provinciale della Cgil Funzione pubblica, in una lettera indirizzata nei giorni scorsi al comandante provinciale, Vito Cristino.

Gravi problemi nella caserma dei pompieri

Il sindacato si fa portavoce delle segnalazioni del personale (permanente e volontario) dello stabile di via Ballerini, di proprietà comunale, ed evidenzia "criticità significative" negli impianti elettrico e di riscaldamento, negli infissi e in altri aspetti strutturali. Condizioni che "compromettono sia la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, sia il decoro della struttura".

La Cgil chiede i tempi della ristrutturazione

La Fp Cgil chiede al Comando provinciale di Monza "le tempistiche previste per la ristrutturazione della caserma, le modalità d’intervento per la riqualificazione ed eventuali fondi stanziati e progetti già avviati" in proposito. Interpellato dal Giornale di Seregno, l'assessore ai Lavori pubblici, William Viganò, ha spiegato che l'Amministrazione è consapevole delle carenze strutturali del distaccamento e ha già impegnato risorse proprie per il risanamento, di concerto con il Comando provinciale.

L'assessore: "Lavori già previsti in caserma"

Nel Bilancio di previsione 2025 sono stati impegnati 100mila euro per la progettazione del risanamento dello stabile, già spesi ed è stato formalizzato l’incarico al professionista - spiega l'assessore Viganò - I 500mila euro dell’ultima variazione (approvata a maggio dal Consiglio comunale, ndr.) servono per far partire la gara d’appalto: al momento non è possibile ipotizzare la data di inizio dei lavori, che seguono le indicazioni del Comando provinciale".