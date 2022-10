In molti se lo saranno chiesto ieri, venerdì 30 settembre, quando l'hanno riconosciuta per le vie della città. Che ci fa Elettra Lamborghini a Vimercate?

In realtà si è trattato di una visita per conoscere meglio una cittadina che lei stessa ha ammesso di apprezzare molto. Proprio da qui è nato il desiderio di poterne visitare i luoghi simbolo. A farle da cicerone ieri ci ha pensato Roberto Rampi, senatore uscente del Pd ed ex assessore del Comune di Vimercate, che l'ha accompagnata in alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. Villa Sottocasa in primis, ma anche il Museo Must e un piccolo tour tra i monumenti più importanti.

Una città che già era stata lo sfondo di un video di una sua canzone girato nel 2019 assieme a Gue Pequeno.

"E' stato un incontro non casuale - ha raccontato Rampi. Sono stato messo in contatto con lei da persone che la conoscono da tempo. Abbiamo fatto un piccolo giro per la città e preso un the caldo. Il tour è trascorso con qualche racconto sulla Brianza, su Villa Sottocasa, sui nostri monumenti. E qualche idea su come poter in futuro conoscere meglio questo territorio che sta iniziando a scoprire e magari raccontarlo".

Elettra, che nel corso della visita è stata più volte fermata dai cittadini che l'hanno riconosciuta, è rimasta davvero colpita delle bellezze di un territorio che sta iniziando a scoprire ora visto che abita in zona. Un territorio scelto per la qualità della vita, per il verde e per la vicinanza con Milano.