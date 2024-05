Che festa con il torneo di rugby dei "Pirati"

Centinaia di bimbi dietro ad un pallone ovale, sport, amicizia, condivisione di valori sani e... tanto cibo e birra. Questi gli ingredienti dell'edizione 2024 del torneo "Xnations" organizzato, come da qualche anno a questa parte a Vimercate, dalla società "Pirati rugby".

Centinaia di baby rugbisti da mezza Europa

Decine di squadre e centinai di piccoli rugbisti provenienti con le loro famiglie da mezza Europa si sono dati appuntamento oggi, sabato 4 maggio, di prima mattina, al campo sportivo di via Lodovica, a Oreno. Qui, davanti ad una triuna gremita, si è tenuta la cerimonia inaugurale, con tanto di inni delle nazioni cantati a squarciagola. Presenti il sindaco di Vimercate Francesco Cereda e decine di volontari dei "Pirati", guidati dal presidente Mauro Rossi.

Quasi 50 squadre

Tre i campi su cui si giocherà per tutta la giornata: via Lodovica, via Degli Atleti (centro sportivo), e via Rota (oratorio Oreno). Le squadre che partecipanti al torneo sono 47 distribuite in 4 categorie dall’under 8 - 10 - 12 alla 14.

Sette nazionalità

Le nazionalità presenti sono 7: Italia, Scozia, Georgia, Ungheria, Svizzera, Croazia e Repubblica Ceca.

Le società italiane presenti sono 14: i Pirati Rugby, i Mosquitos di Muggiò, il Monza e la Geas di Sesto San Giovanni. Il Treviglio, il Romano di Lombardia, e i Buldogg dalla provincia di Bergamo, San Marziano di Genova, il Piacenza Rugby e le Vald’Arda rugby. Abbiategrasso, il Alessandria, le Formiche di Pesaro e i Raptors della Valcavallina e il Bergamo.

Dalla Svizzera i Neri di Lugano, dalla Scozia Melrose. Dalla Croazia Novi Zagreb. Dalla Georgia i Tiger. Dalla Repubblica Ceca Club Havířov e Dragon Brno e Esztergomi Vitézek Rugby dall’Ungheria.

Una grande festa