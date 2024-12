Che fine ha fatto il progetto della ciclovia Milano-Meda? Illustrato nel settembre 2023 dalla Provincia di Monza e Brianza, che insieme al Parco GruBrìa ha co-finanziato lo sviluppo progettuale di questo itinerario ciclabile di 23 chilometri, in oltre un anno non ci sono più stati aggiornamenti.

La ciclovia Milano-Meda: che fine ha fatto il progetto?

A chiederli sono alcuni cittadini dei nove Comuni interessati dal passaggio di questa infrastruttura ambientale, che attraverserà la Provincia di Monza e Brianza e Città Metropolitana di Milano, collegando i territori di due Parchi regionali (Groane Brughiera Briantea e Nord Milano), attraversando da nord a sud il settore ovest del Parco GruBrìa.

Alcuni cittadini chiedono aggiornamenti

Alcuni di loro erano stati convocati dai rispettivi Comuni di residenza per discutere dei terreni di loro proprietà che verrebbero espropriati per poter consentire la realizzazione della ciclovia, «ma poi non abbiamo saputo più nulla - spiegano - Le Amministrazioni comunali hanno provveduto ad adeguare i loro strumenti urbanistici per permettere la concretizzazione dell’opera?».

