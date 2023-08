Che ne pensate di un gemellaggio tra Carate e Stintino?

Carate è presente anche in Sardegna. Ciò grazie a una Madonnina donata dal compianto caratese Giorgio Cuch, tra i fondatori del centro anziani, mancato nel 2014.

Carate e Stintino

Pochi mesi prima della sua scomparsa, Giorgio Cuch aveva donato una Madonnina di Medjugorje agli abitanti del borgo di Pozzo San Nicola, a Stintino, in Sardegna.

"Il "Cuch Giorgio" è sempre vivo spiritualmente e Carate Brianza è presente anche nel bellissimo territorio sardo - ricorda il figlio Stefano - Ogni volta che riesco a trascorrere dei giorni di vacanza qui a Stintino mi fa sempre piacere ricordare che in questa bella località di mare è presente la nostra Carate. Il tempo scorre davvero veloce, sono già trascorsi 10 anni dal suo addio al mondo terreno. Se vi dovesse capitare di essere di passaggio, la borgata di Pozzo San Nicola è proprio la porta d'ingresso di Stintino. La Madonnina è ubicata a fianco del parchetto giochi. Sarebbe bello costituire un comitato per gemellare Carate con il territorio di Stintino. I presupposti ci sono. Cosa ne pensate?".

Il compianto Giorgio Cuch

Giorgio Cuch era nato a Sacile, in provincia di Pordenone, il 5 marzo del 1946. Ex impiegato di banca è stato un uomo di impegno e volontario generoso in diversi ambiti della comunità. Del centro anziani, di cui fu segretario e tesoriere, era stato tra i fondatori. Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, fu avisino convinto con oltre cento donazioni all'attivo.

