“Che ne sarà della fontana di piazza Don Giussani, spenta da anni?”

Che ne sarà della fontana di piazza Don Giussani a Desio? La Lega interviene e sottopone il problema che da tempo attende di essere risolto alla maggioranza. Legato c’è anche il tema delle infiltrazioni nei parcheggi sottostanti, per cui erano stati stanziati circa 65mila euro.

La fontana di piazza Don Giussani, è ancora spenta: “quali le intenzioni dell’Amministrazione comunale?”

“Nel corso degli anni la fontana è stata oggetto di problematiche tecniche legate all’impermeabilizzazione della vasca, al funzionamento degli impianti idraulici e di filtrazione, nonché alle infiltrazioni che hanno interessato il parcheggio interrato sottostante – mette in evidenza la Lega, che ha interpellato l’Amministrazione comunale in merito – Nel 2024, con la precedente Amministrazione, era stata fatta una valutazione tecnica ed erano stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria per 25mila euro, per migliorare il sistema di ricircolo della fontana”.

Nei parcheggi sottostanti problema infiltrazioni

A oltre un anno e mezzo dalla delibera, però, “non si vede nulla e non si sa se i lavori sono stati realizzati”. I leghisti chiedono perciò spiegazioni, se siano emerse altre criticità e come mai la fontana risulta ancora spenta, ma anche se è intenzione della maggioranza riattivarla. In più, visto che erano stati annunciati dei lavori per risolvere il problema delle infiltrazioni nel parcheggio interrato, se questi siano stati eseguiti.