Che succede a Bernareggio? Le vie oggi cambiano nome

Pertanto, solo per oggi Bernareggio e Villanova avranno delle nuove vie:

- Via Lea Garofalo - testimone di giustizia, vittima della 'ndrangheta (Via Borsellino)

- Via Rita Levi Montalcini - neurologa, accademica e Premio Nobel (Via Leonardo Da Vinci)

- Via Nilde Iotti - prima Presidente donna della Camera dei Deputati (Via Togliatti)

- Via Anita Garibaldi - rivoluzionaria, "eroina dei due mondi"(Via Giuseppe Garibaldi)

- Via Maria Callas - soprano (Via Donizetti)

- Via Madre Teresa di Calcutta - religiosa, fondatrice delle Missionarie della Carità (Via Ghandi)

- Via Maria Cristina Luinetti - infermiera, prima caduta in missione militare all'estero (Via Piantadosi)

- Via Margherita Hack - astrofisica, accademica, divulgatrice e attivista (Via Cristoforo Colombo)

- Via Carla Fracci - ballerina (Via Verdi)

- Via Alda Merini - poetessa, aforista e scrittrice (Via Petrarca)

"Dedicare una strada ad una donna - ha sottolineato l'Amministrazione comunale - significa riconoscerne il valore di cambiamento e di esempio per la società globale e anche per la comunità bernareggese".