Coadiuvare il Commissario Prefettizio Alfonso Terribile nella gestione provvisoria del Comune di Desio, che si protrarrà fino al prossimo turno elettorale, garantendo con continuità la presenza istituzionale a eventi e iniziative di enti partecipati e consorzi.

Chi è Claudia Antonel, il sub Commissario del Comune di Desio nominato dal Prefetto

Con decreto prefettizio dello scorso 13 febbraio il Prefetto di Monza e della Brianza Patrizia Palmisani ha nominato Claudia Antonel, Dirigente di Seconda Fascia dell'Area Funzioni Centrali dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso la Prefettura-UTG di Varese, quale sub Commissario dell’Ente, con funzioni vicarie.

La dottoressa Antonel supporterà nel suo incarico il Commissario, il quale ha voluto rimarcare l'importanza dell'alto supporto professionale che sarà assicurato dal neo sub Commissario in vista della molteplicità degli adempimenti che dovranno essere svolti per provvedere alla guida del Comune, legati in particolare ai numerosi progetti che l’Ente dovrà sviluppare nei prossimi mesi, tenuto conto della sua dimensione demografica, nonché della complessità del tessuto economico-sociale.

Un curriculum di grande esperienza

Classe 1992. Tra i suoi titoli di studio emergono una laurea magistrale in giurisprudenza, un Master di II livello presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ed è vincitrice dell’VIII Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Annovera nella sua esperienza professionale un corso di Dottorato in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Udine e un’attività di teaching assistant in diritto amministrativo italiano ed europeo presso l’Università Bocconi di Milano. Ma non solo.

E’ stata Tutor didattico presso l’Università degli Studi di Udine e presso l’Università degli Studi di Pavia, oltre ad avere esperienze professionali nell’ambito del programma Erasmus Plus presso lo studio legale LS-IP Loth & Spuhler Intellectual Property Law, Partnerschaft von Rechtsanwälten di Monaco di Baviera.