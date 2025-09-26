I giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani non hanno avuto dubbi. Con quattro “sì” e una emozionante standing ovation Layana Oriot ha decisamente superato alla grande l’audizione di X Factor.
Chi è Layana Oriot, la 25enne brianzola che ha conquistato i giudici di X Factor
Layana Oriot è una 25enne di Vimercate, cantante e modella, che ieri sera era tra i protagonisti della terza e ultima parte delle Audizioni di X Factor 2025 e che si è guadagnata il passaggio ai Bootcamp con una splendida interpretazione di Blue Jeans di Lana Del Rey.
GUARDA LA GALLERY (4 foto)
Grandissima la soddisfazione sul suo volto dopo il voto dei giudici e altrettanto grande quella della mamma che l’ha accompagnata e sostenuta fino all’ingresso sul palco del talent show.
Dopo lo show Layana ha aggiornato anche i suoi follower su instagram: “Non riesco ancora a crederci” – ha scritto sul suo profilo poche ore fa.