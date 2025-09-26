I giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani non hanno avuto dubbi. Con quattro “sì” e una emozionante standing ovation Layana Oriot ha decisamente superato alla grande l’audizione di X Factor.

Chi è Layana Oriot, la 25enne brianzola che ha conquistato i giudici di X Factor

Layana Oriot è una 25enne di Vimercate, cantante e modella, che ieri sera era tra i protagonisti della terza e ultima parte delle Audizioni di X Factor 2025 e che si è guadagnata il passaggio ai Bootcamp con una splendida interpretazione di Blue Jeans di Lana Del Rey.

Grandissima la soddisfazione sul suo volto dopo il voto dei giudici e altrettanto grande quella della mamma che l’ha accompagnata e sostenuta fino all’ingresso sul palco del talent show.

Dopo lo show Layana ha aggiornato anche i suoi follower su instagram: “Non riesco ancora a crederci” – ha scritto sul suo profilo poche ore fa.