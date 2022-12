Chiesa gremita a Vimercate per il concerto gospel solidale

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Le foto mostrano solo uno scorcio di quella che è stata una serata davvero magica. Ieri sera a Vimercate la chiesa parrocchiale Beata Vergine del Rosario era gremita in occasione del sedicesimo Concerto Gospel per l'oncologia.

Un concerto solidale in favore dell'Associazione Claudio Colombo per l'oncologia Onlus che proprio quest'anno festeggia i 20 anni dalla sua fondazione; un concerto per stare insieme, per incontrare il territorio e chi ogni giorno si dedica all'assistenza nelle sue forme più alte.

L'Associazione ha avviamente voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questo evento benefico in un momento così importante e sentito.

L'Assocazione Claudio Colombo in breve

L’Associazione Claudio Colombo per l’Oncologia-ONLUS è stata istituita nel gennaio 2002 con l'obiettivo di aiutare e sostenere le persone e le famiglie che si rivolgono all’Unità Operativa di Oncologia Medica del Presidio Ospedaliero di Vimercate. Dall’agosto del 2007 l’Associazione sostiene anche l’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale di Desio.”

Il fondo creato con le donazioni viene utilizzato per accrescere il livello qualitativo del servizio offerto ai pazienti ed ai loro famigliari attraverso l’acquisizione di tecnologie, la formazione del personale infermieristico, la creazione ed il mantenimento di un ambiente idoneo alla tipologia delle cure e dei malati, nonché per tutte quelle iniziative che possono portare un beneficio concreto per l’utenza.

Per tutte le informazioni qui il link al sito web