Chiude a sorpresa il bocciodromo comunale

Un annuncio a sorpresa. Una doccia gelata per gli appassionati delle bocce, ma anche per l'Amministrazione comunale, proprietaria dell'impianto, che ora ha solo un paio di mesi di tempo per correre ai ripari.

Stop da luglio

Dal 9 luglio il bocciodromo comunale di Vimercate chiude. La comunicazione è arrivata nel giorni scorsi in Municipio. Una lettera con la quale Fulvio Tiraboschi, presidente dell'associazione "Amici delle bocce", che gestisce la struttura, comunica l'impossibilità di proseguire con l'attività, per cause di forza maggiore, e di rispettare quindi la scadenza della convenzione prevista per la fine del 2023.

Tempi duri per l’area comunale di via degli Atleti, a Vimercate, che già deve fare i conti con la chiusura, ormai da diversi anni, anche della piscina comunale.

L’ennesima "botta" è arrivata in settimana, quando sulla scrivania del vicesindaco Mariasole Mascia è arrivata la lettera di disdetta, a far data dal 9 luglio, firmata da Fulvio Tiraboschi, presidente dell’associazione "Amici delle bocce". Sodalizio che, in convenzione con il Comune, gestisce da quasi trent’anni il bocciodromo con annesso bar (in capo ad un privato).

Costi di gestione troppo alti

Già più volte in passato l’associazione aveva lamentato le difficoltà a proseguire per le tante incombenze, per i costi e, soprattutto, per la carenza di volontari a causa anche dell’avanzare dell’età dei componenti del sodalizio. Ora, la drastica decisione di staccare la spina e di fatto di costringere il Comune a chiudere l’impianto, vero e proprio punto di riferimento nel territorio per gli appassionati di bocce.

La comunicazione

"Ringrazio per la collaborazione avuta in questi 27 anni di gestione - scrive Tiraboschi nella lettera di disdetta - La pandemia e gli aumenti esorbitanti delle utenze (a carico dell’associazione, ndr) ci hanno portato a questa dolorosa decisione. Spero venga trovata una soluzione che possa ridare vita ad una struttura utile ai cittadini e ai bocciofili vimercatesi".

Corsa contro il tempo per un nuovo bando di gestione

Una chiusura che il Comune spera possa essere limitata. E' già scattata una corsa contro il tempo per definire un nuovo bando per affidare l’impianto ad una nuova associazione, magari proponendo anche alcune modifiche degli spazi.

La vicesindaco: "Rammaricati, vogliamo dare continuità al servizio"

"Prendiamo atto con rammarico della decisione dell’associazione che in questi anni ha fatto veramente tanto dovendo anche affrontare la crisi dovuta alla pandemia - ha commentato il vicesindaco Mascia - Il Comune ha sempre cercato di fare la propria parte. Oltre al comodato gratuito abbiamo comunque garantito per le utenze, negli ultimi due anni, contributi per 4.700 euro e lavori di manutenzione, negli ultimi anni, per più di 20mila euro. La nostra intenzione è quella ora di dare continuità alla struttura, scongiurando la chiusura o limitandola il più possibile. Anche se, giocoforza, alcune cose dovranno essere riviste".

I contenuti del nuovo bando: non solo bocce

Il bando verrà infatti costruito in modo da poter attirare anche associazioni che non si occupino solo di bocce, ipotizzando anche l’eliminazione di due dei quattro campi per lasciare spazio ad altre attività, senza sacrificare comunque le bocce. Da capire anche il destino del bar che, a differenza di quanto previsto ora dalla convenzione, potrebbe in futuro riaprire vivendo di "vita propria".

E poi, quando ci sarà la nuova piscina, serviranno nuove riflessioni sul futuro della struttura.