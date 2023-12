Chiude il bar Trezzi dopo oltre mezzo secolo

Dopo oltre mezzo secolo di attività, a Seregno il 31 dicembre chiude lo storico bar Trezzi, proprio di fronte al Santuario di Santa Valeria.

Chiude lo storico bar Trezzi

"C’è chi chiude per poco lavoro e chi per troppo. Per noi è il secondo caso e dopo tanti anni è venuta avanti la stanchezza". Con questa motivazione le sorelle Stefania, Doriana e Nadia hanno deciso di abbassare per sempre la saracinesca del bar Trezzi, un'istituzione per il quartiere e punto di riferimento anche per i meno giovani che vi giocano a carte. Domani, ultimo giorno dell'anno, sarà anche l'ultimo giorno di apertura dello storico locale che aveva iniziato nel 1966 con i genitori Mariuccia e Angelo.

Una conduzione familiare

Una conduzione familiare sette giorni su sette, dalle 5.20 fino alle 24 e in estate anche la una o le due di notte.

"Pensavamo di chiudere ormai da un paio d’anni, ma abbiamo tirato in là fino a domenica. Abbiamo fatto sacrifici per tutta la vita. Il lavoro al bar è stata una bella esperienza per le persone che conosci. Più che clienti erano amici e se non passavano a bere il caffè, li chiamavamo per sapere se stavano bene".

La festa con tanti clienti

Le tre sorelle lavorano da molti anni nel locale davanti alla chiesa, Stefania addirittura da quaranta: aiutava i genitori fin da bambina, quando in cantina divideva le bottigliette per il reso del vetro. Nei giorni scorsi una bella festa con i clienti, giovani e meno giovani, e un riconoscimento dal Comitato di quartiere Santa Valeria per iniziativa di Veronica Fumagalli.

