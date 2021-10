Chiude definitivamente il centro vaccini di Verano

Vaccinazioni

Resterà aperto fino al 3 ottobre, il centro Polaris di Carate

Da oggi, giovedì 30 settembre, cesserà la somministrazione del vaccino nella struttura di via Dante a Verano, aperta a marzo grazie alla collaborazione tra il Policlinico Monza e l'Amministrazione comunale.

Dopo sei mesi di attività si smantella

Il centro vaccinale di Verano , dopo sei mesi di attività, si ferma, questa volta definitivamente. Resterà aperto fino al 3 ottobre, il centro Polaris di Carate Brianza, dalle 8 alle 14. Dal 4 ottobre, poi, tutti coloro che vorranno vaccinarsi dovranno recarsi nella struttura allestita a Vimercate, nell'ex Esselunga in via Santa Maria Molgora.

Il grande lavoro dei volontari

La struttura veranese in questi sei mesi di attività ha consentito la vaccinazione di migliaia di cittadini, grazie al lavoro di tutto il personale medico e infermieristico a disposizione, ma anche grazie all'impegno quotidiano di tanti volontari veranesi e non solo. La disponibilità è stata massima e ha coinvolto i volontari della Protezione civile di Verano, Carate e Giussano e Veduggio. Ha molto collaborato la grande riuscita alla campagna vaccinale anche l'associazione Ordine di Malta, i volontari dell'associazione veranese Il Glicine, che sono stati un grande aiuto per la gestione dei vaccinanti prima e dopo la somministrazione e i volontari dell'associazione Arca di Giussano. D'aiuto è stato anche il gruppo della Caritas Verano che si occupato della sanificazione del centro.