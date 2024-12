Chiude il fotografo Barbafiera

Dopo 35 anni di storia, Foto Barbafiera, lo storico negozio fotografico di via Achille Grandi, 22 a Desio, chiuderà definitivamente.

Mario Ranica, 64 anni, che nel 2001 ha rilevato l’attività dal precedente titolare mantenendone l’insegna, ha annunciato che il 24 dicembre sarà l’ultimo giorno di apertura al pubblico.

Il fotografo riflette sul difficile momento per le piccole attività in tutta Italia:

«Quando chiudono piccoli negozi come il mio, spesso c’è meno attenzione rispetto ai clamori delle grandi fabbriche, ma non dimentichiamo che migliaia negozi hanno chiuso in tutta Italia. Anche a Desio non è facile: ci sono tante difficoltà per le piccole realtà, soprattutto con la crescita delle vendite online».

Ranica poi affronta un problema specifico del settore fotografico:

«Oggi tanti non stampano nemmeno le foto, resta tutto sul telefono, e questo cambia molto le cose per noi. Anche i matrimoni, che una volta erano un pilastro per i fotografi, sono sempre meno. Ma, nonostante tutto, adoro quello che faccio: fotografare è per me una forma d’arte e di connessione. Mi piace raccontare storie attraverso le immagini e il rapporto con le persone è qualcosa che mi ha sempre dato molta soddisfazione. Per questo continuerò a farlo, anche se in un modo diverso».