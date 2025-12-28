A gennaio avrebbe festeggiato vent’anni di attività, invece ha deciso di chiudere qualche giorno prima di tagliare il traguardo, con tanti bei ricordi nel cuore e il desiderio di rimettersi in gioco in nuovi protetti.

Chiude la cartoleria edicola in piazza Biraghi

Mercoledì 24 dicembre è stato l’ultimo giorno di apertura dell’edicola cartoleria «Only Shop» di piazza Biraghi a Bovisio Masciago, in pieno centro cittadino, con otto vetrine davanti al Palazzo comunale.

Una saracinesca storica che si abbassa per sempre, dato che questi locali ospitavano già un’edicola-cartoleria prima che il titolare Alberto Disca la rilevasse nel gennaio 2006.

«Ho provato a mettere in vendita l’attività ma non ho trovato nessuno intenzionato a rilevarla – ha raccontato il commerciante, che da 15 anni è affiancato dalla commessa Valentina – ho aspettato qualche mese ma vedendo che non arrivavano offerte mi sono dato come termine il 24 dicembre».

Il motivo della chiusura non è dovuto all’andamento degli affari. «

L’attività funziona bene ma dopo tanti anni come commerciante, dove si lavora sempre, volevo cambiare vita. Per il futuro ho in mente altri progetti» ha ammesso Disca.

Di questi anni di presenza quotidiana sul territorio, si porta via tanti piacevoli ricordi.

«In questi giorni tanti clienti stanno passando a salutarci – ha continuato – sono molto dispiaciuti per la chiusura del negozio e siamo dispiaciuti anche noi di lasciarli. Con tante persone si è creato nel corso degli anni un bel rapporto, non sono solo clienti ma sono diventati anche amici. Del nostro negozio hanno apprezzato i servizi che offriamo perché siamo sempre stati disponibili anche a dare una mano a stampare o inviare email, soprattutto con gli anziani. Siamo sempre stati aperti, anche durante la pandemia, mi ricordo che al mattino andavo a consegnare i giornali casa per casa».

Nel corso degli anni l’attività è cambiata molto.